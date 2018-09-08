捷運站遠近有別 實用便利是王道

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德。（信義房屋提供）

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中國時報
曾敬德

1996年3月捷運木柵線通車以來，目前台北捷運已通車並營運五條路線，共計136.6公里與117個車站，若加上規畫中與已核定施工中的捷運路線，總計路線逾270公里。平日每日運量估計可達360餘萬人次，至今民眾已經養成捷運的通勤習慣，購屋時捷運也從過往的選配加分工具，逐漸晉升為標準配備，但捷運站這麼多，消費者要怎麼聰明選擇？

消費者挑選捷運宅時可以把握幾個原則，近捷運站、轉乘次數少、班次密集等，簡單來說就是通勤時間越短越好，例如淡水站雖然距離較遠，但可以一路搭到101的信義商圈，因此若長期在信義區上班的民眾，就可以挑選淡水信義線沿線經過的區域，如士林、北投甚至是淡水等區域。

至於交通機能更強的捷運交會站，當然是人見人愛的優選產品，不過許多的交會站多在台北市的精華區內，相對房價的水準也高，可能不是一般民眾心中高CP值的捷運站。

除台北捷運外，機場捷運線也是近年通車的一條捷運線，不過機捷和台北捷運功能上還是有很大的差距，台北捷運屬都會捷運路線，路網密度高站點遍布雙北市，在台北搭捷運可能比開車更方便。

機場捷運主要功能則是連結台北車站、新北知識產業園區、長庚商圈、桃園機場與青埔高鐵站，主要是服務觀光與商務旅客，由於機捷路線長、班次較不密集且要步行一段距離才能到台北車站，先天上就不是設計通勤使用，許多住在林口的民眾還是相當依賴公車等大眾運輸工具，想往機捷沿線找房子的民眾，最好自己實地多搭乘幾次看看。

最後，想要享受捷運的便利性，又覺得房價太高的民眾，可向外沿伸挑選捷運站500公尺以外，或步行10分鐘以上的區域，都有機會降低購屋負擔，尤其U BIKE在雙北市租借相當方便，當成往返住家與捷運站的工具，不僅便利還可運動與省荷包。（筆者為信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德）

(中國時報)

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