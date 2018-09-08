少子化影響 明星學區宅正夯

2018年09月08日 00:58 中國時報 黃繡鳳 文／

「少子化」現象影響，除了小宅當道之外，也讓都會區明星學區附近的房子炙手可熱。

「明星學區宅」可替代性低、流通性強，如果又面對公園、綠園道等永久性綠地，這種物件就一定能隨市場走勢，維持其增值空間。

像是忠孝國小對面的三年新成屋「長安慕廈」，去年四月實價登錄資料每坪單價25.5萬元，今年交易行情已漲至30萬元/坪，短短一年多時間增值空間已達17.6%。

鄉林不動產研究室指出，北屯區仁美國小學區中古屋建案《窗的博物館》，去年6月實價登錄的交易單價為每坪22.4萬元、今年4月實價登錄交易單價每坪上漲為23.9萬元，比起北屯區中古華廈平均房價20.6萬元高出了16%。

潭子頭家國小學區新成屋建案《佳泰捷郡》，每坪房價21萬元，也較周邊建案平均每坪19萬元要高出一成以上，家長的詢問度仍相當高。

目前鄉林建設在台中北屯與潭子交界處的大新段新案，即將在今年第四季進場，已有不少客戶準備卡位。

鄉林不動產研究室調查發現，「明星學區房」，因為保值性強且增值快，往往比隔壁學區的建案產品價格約高出15%。

鄉林不動產研究室日前針對中部地區最近二年內有購屋計畫的賞屋消費者進行問卷調查，了解當前購屋者需求與考量的條件、區位選項。

近200位受訪者中，有高達47％是租屋族，31％是與長輩家人同住，22％是小家庭自持房屋。

這些受訪者，有39％想購屋(首購)，原因是新婚或者考量房租愈來愈貴，在精打細算後打算購屋者。

28％受訪者因為有感於孩子日漸長大需要更多空間、或者工作關係打算更換環境的換屋族(首換)。

再從購屋預算觀察，中部首購或換屋客層的購屋預算以800~1200萬元佔57%、1201~1500萬元佔28%；1501~2000 萬元者佔15%；購屋考量的區位條件，則以交通便利、鄰近綠園道或大型公園、熱門學區周邊等項目居前3名。

鄉林不動產研究室表示，交通便利是都會區購屋首要選項，不需要每天花費很多時間通勤，外出購物、旅遊都方便。

台中市北屯區近年即是受惠於台74線及捷運綠線、台鐵高架化等諸多交通大利多，成為今年房市一級戰區。

同樣在北屯區北屯路與潭子區中山路銜接的交界地段，因捷運綠線」與「台鐵紅線」雙軌的軌道經濟利多加持，近幾年房市持續穩步攀升。

尤其以南側、近雙軌建設及74號快速道路、頭家國小和僑忠國小雙學區的周邊區域，發展最為活絡。

此外，少子化更讓父母對孩子教育更加用心，「不讓孩子輸在起跑點」的觀念趨使下，落籍於明星學區的社區向來都是當地購屋排行榜的熱門標的。

以台中市西屯區的惠文學區，大新國小，與較新的大墩國中小學；同樣在西區屬於成熟的文教區，忠孝國小、居仁國中這個搶手學區內的新建案，因地塊稀有更是搶手。

(中國時報)