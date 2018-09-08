菅原工藝硝子展 分享極致美學

2018年09月08日 00:58 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市優質建商打里摺建築自即日起至9月22日止，在打里摺建築中心展出手工玻璃器皿「菅原工藝硝子Sghr」，分享其極致工藝美學。

打里摺建築副總施尚廷指出，這次從Sghr的4,000多款品項中，挑出最具代表性精品，與2019年度嶄新設計共約430件，在打里摺建築中心完美呈現。

他說，台灣認識菅原工藝硝子（Sghr），多數是從「富士山」玻璃杯（FUJIYAMA GLASS）開始。

「富士山」玻璃杯是日本新銳設計師鈴木啟太一鳴驚人代表作，由Sghr的工匠手作而成，曾榮獲2008年「Tokyo Midtown Award 」設計大獎。

Sghr位在東京，成立於1932年，職人們採用日本獨特傳統的細膩設計與技術，以前所未有的方式展現玻璃美感，直到今日仍以手工製作各式玻璃器皿。

施尚廷指出，Sghr產品主要區分為飲具、餐具、家居裝飾三大類，在世界各地米其林餐廳常見Sghr蹤影。榮獲米其林三星餐廳的君品酒店頤宮中餐廳、二星殊榮的祥雲龍吟、一星級餐廳的侯布雄法式餐廳 ，以及「亞洲最佳50」餐廳排行榜28名的樂沐法式餐廳等都是Sghr的愛用者。

充滿創作熱情的Sghr也隨著大眾生活需求不斷開發新的領域，至今總共約有4,000多件作品，而且每年都有近百件新品仍持續拓展中。

Sghr董事長兼總經理菅原祐輔，1970年出生，大學畢業後，先從事女性手提包品牌的設計和銷售工作，再進入菅原工藝哨子公司，2012年就任董事長。

儘管Sghr在日本玻璃製品界已經擁有極高地位，但是對於Sghr的每一位職人來說，玻璃具有溫度、生命，堅硬卻也柔軟。

他們透過觀察，面對每天不同的氣溫變化傾聽「聲音」與玻璃溝通。因此每一個純然手工打造出來的玻璃成品，即便是同一個造型，也擁有各自的性格和特點。

目前，Sghr在日本擁有五家專門店，兩家咖啡店。2003年開始，Sghr開始拓展海外市場，首度參加巴黎的maison & objet展覽。

2017年Sghr更在美國紐約開設了第一家海外直營店，如今連美國經典米其林三星餐廳The French Laundry都採用Sghr器皿詮釋餐點的完美呈現。

施尚廷說，他從愛用者開始，為了讓更多的人分享這份喜悅，決定由打里摺建築藝術與林屋商店，爭取台灣總代理，正式將Sghr引進台灣。

(中國時報)