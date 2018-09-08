寶格實品屋 展現義式品味

大陸建設「寶格」建案住戶坐在客廳就能與歌劇院對望，像是住在夏綠地公園裡。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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大陸建設「寶格」建案實品屋，由同一建築師Antonio Citterio設計，呈現全台唯一「全案設計宅」居家品味。

大陸建設耗資數千萬元打造寶格實品屋，室內設計及家具、廚具、衛浴設備，皆是由義大利國寶級設計師Antonio Citterio設計。

透過這次實品屋的完成，讓「寶格」住戶像是住在夏綠地園道裡。在客廳坐著沙發就能與歌劇院對望，拓展室內外景觀視野格局，呈現極致的義式品味生活。

「寶格」跳脫市場上既有的建築外觀，透過設計巧思，將陽台與窗戶和菱格紋結合，讓建築外表乾淨，呈現石材菱格紋路交錯的典雅。

室內空間配置上，則以義式生活思維為基調，將白天生活區域放大，重點放在與朋友交流，因此公共區域，如客廳和聊天區等，擁有最佳的視野以及寬闊的空間。

同時家具家飾選配都是線條俐落且色彩繽紛，室內設計也走低調風格，品味卓絕。

在服務部分，「寶格」特別聘請義式私廚進駐社區，為住戶提供媲美米其林星級的道地義式家宴餐點服務，讓住戶享受內外兼俱的義式美好生活。

「寶格」在設計之初，便已設想把夏綠地公園的美景與生活做最大連結，於是規畫了引進自然窗景的早午餐區-「薈堂」。

讓住戶可於午後悠閒啜飲一杯咖啡，或是來場與陽光相伴的早午餐約會，「薈堂」就是專屬「寶格」住戶的味蕾空間。

大陸建設2012年進軍台中房市，目前除了眾所矚目的「寶格」與「麗格」兩案外，還有兩個住宅案正在規劃中。

分別為惠國段101地號土地和大坑風景區開發案，預定將於2019年開始推案。另外辦公大樓部分則有已完工的中國信託金控台中營運中心。

(中國時報)

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