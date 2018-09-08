孵空間「思宅」展 開拓未來視野

理和建設Zero Space孵空間，自即日起推出《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》，其中「孵夢陽台」最吸睛。（圖／黃繡鳳）

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中國時報
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理和建設概念會所─Zero Space孵空間，自即日起推出《思宅Housing──2018打開孵空間系列展》，與市民一同思考住宅空間的意義。

這次展覽有兩大主軸，包括9月1日至23日為「家的探索」，10月5日至11月20日將展出「翻轉家的可能」特展。

內容除了理和建設累積的品牌元素，也以居住者視角來思考未來生活的新視野。

理和建設總經理許世宗表示，社會對生活的需要不斷地在改變，所有的空間不可能一式套用到底。他以窗戶為例表示，以前人保守，衛浴只開一個很小的窗，現在客戶希望開窗面要大，甚至可以看到夜景。

理和建設業務部副理紀伯坤也指出，在這個展覽中，民眾可以體驗到不同空間帶來的不同感受。例如放鬆與專注、休息與交流，而這正是現代建築應該融入的民生「狀態」。

整個展覽最吸引人的莫過於「孵夢陽台」，過往建築的陽台多半小且長，加上民眾多半堆放雜物，反而成為住家死角。

在「思宅」的戶外，展示了多種陽台，面積較過往的景觀陽台大，裡面可以讓人孵著自己的夢想。

如咖啡師擁有及腰的工作陽台，沖煮咖啡更方便。插畫家有了內縮式陽台，斜望天空之時，還能保有自己的隱私。

烘焙師有了陽光十足的陽台，玫瑰、甜菊、迷迭香都長得又高又大，吸入滿滿的正能量。

規劃此次活動的主辦單位探索廣告總監蔣明朱並強調，地段、建材不是挑選建築的唯一條件。她認為，一棟建築應該包含生活的內涵，讓居住者從中可以找尋最適合自己的生活場域。

(中國時報)

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