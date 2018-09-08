來家織生活 大玩古蹟穿越

富宇跨社區活動「來家織生活」將於9月分登場，富宇家族社區將與市民大玩穿越古蹟「一德洋樓」。（圖／黃繡鳳）

友善列印
中國時報
文／

富宇建設跨社區活動「來家織生活」－中秋嘉年華會將於9月分登場，富宇家族將與市民大玩穿越古蹟「一德洋樓」。

富宇建設協理周燕槿表示，為了維繫社區居民關係、推廣在地文化。

「來家織生活」計畫以「家」為題，取台語諧音「來遮」，傳遞家的溫暖自在，讓每位參與的居民都如同「回家」一般，感受舊時台灣的質樸與人文風情。而一德洋樓懷舊的紅磚木樑，更是當時富貴家庭的象徵，選在一德洋樓舉辦，也代表著期盼富宇家族富貴平安的衷心祈願。

9月登場的富宇中秋嘉年華，由北屯區一日小旅行、許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」等活動接力暖身。不但可以和住戶分享在地文化發展軌跡及歷史故事，小旅行更能走訪北屯諸多私密景點及在地美食。

周燕槿指出，一德洋樓的建築匯集閩式及西式建築的精髓，就如同我們的生活早已深受各國文化影響，呈現出與過去全然不同的樣貌。

今年的富宇年度跨社區大型活動選在中秋連假舉辦、重點活動更延長至兩天，要讓住戶穿越時空、耳目一新。

富宇中秋嘉年華會自9月1~30日於一德洋樓園區內舉辦許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」。並於9月22、23日規劃彩繪手工洋傘、彩繪油紙傘、塔可市集、舞蹈、合唱及星空電影院及中秋特別節目，邀請住戶及一般民眾參與。

(中國時報)

孵空間「思宅」展 開拓未來視野 亞培6產品疑變質 預防性下架

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。