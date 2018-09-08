來家織生活 大玩古蹟穿越

2018年09月08日 00:58 中國時報 黃繡鳳 文／

富宇建設跨社區活動「來家織生活」－中秋嘉年華會將於9月分登場，富宇家族將與市民大玩穿越古蹟「一德洋樓」。

富宇建設協理周燕槿表示，為了維繫社區居民關係、推廣在地文化。

「來家織生活」計畫以「家」為題，取台語諧音「來遮」，傳遞家的溫暖自在，讓每位參與的居民都如同「回家」一般，感受舊時台灣的質樸與人文風情。而一德洋樓懷舊的紅磚木樑，更是當時富貴家庭的象徵，選在一德洋樓舉辦，也代表著期盼富宇家族富貴平安的衷心祈願。

9月登場的富宇中秋嘉年華，由北屯區一日小旅行、許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」等活動接力暖身。不但可以和住戶分享在地文化發展軌跡及歷史故事，小旅行更能走訪北屯諸多私密景點及在地美食。

周燕槿指出，一德洋樓的建築匯集閩式及西式建築的精髓，就如同我們的生活早已深受各國文化影響，呈現出與過去全然不同的樣貌。

今年的富宇年度跨社區大型活動選在中秋連假舉辦、重點活動更延長至兩天，要讓住戶穿越時空、耳目一新。

富宇中秋嘉年華會自9月1~30日於一德洋樓園區內舉辦許華山建築師藝術展「庭院深深深幾許」。並於9月22、23日規劃彩繪手工洋傘、彩繪油紙傘、塔可市集、舞蹈、合唱及星空電影院及中秋特別節目，邀請住戶及一般民眾參與。

(中國時報)