亞培6產品疑變質 預防性下架

2018年09月08日 00:58 中國時報 林縉明 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

亞培原味安素、腎補納、普寧勝、管灌安素、健力體、愛美力HN等6項產品傳出變質疑慮，台北市衛生局與衛生福利部食藥署昨日下午5時宣布，因亞培無法提出安全證明，除全面抽驗外，並要求業者48小時內完成預防性下架，待確認產品符合食品安全衛生管理法規定後才能重新上架販售。

北市府參議、衛生局食藥科長王明理指出，亞培6款遭投訴變質鐵罐產品，經約談「美商亞培股份有限公司台灣分公司」及調閱進口報單、逐一核對客訴紀錄表，發現疑有問題的6件商品，今年1月至8月，已受理629件客訴產品不安全事件。

業者稱曾向美國生產商反映，因排除安全疑慮，因此未主動通報衛生主管機關。

截至昨天下午5時，亞培公司仍無法出示食品安全證明，針對上述6件產品，北市衛生局除全面抽驗外，依據北市《食品安全自治條例》，要求亞培公司必須於48小時內（明日下午五點前）完成預防性下架，逾期未下架商品被查獲，將處以3萬至300萬罰鍰。

今年已受理629件客訴

王明理指出，6款疑有食安疑慮的商品為特殊疾病患者營養食品，醫院、藥局等通路高達3000多處，在台灣流通量大，因亞培台灣分公司未依規定向衛生局或中央主管單位通報，目前已介入調查。

食藥署副組長魏任廷表示，亞培公司也改口，宣布對該6款產品，全面進行無條件更換，民眾可撥打0800-036-688洽詢相關資訊。

有問題產品可全面更換

衛生局為釐清相關責任及食品安全，已經聯絡亞培美國總公司派員前來台灣，預計10日抵台，說明處理流程。衛生局表示，完整的抽檢報告將在一周後公佈，而亞培美國原廠也將在下周一對外展開說明。

美國原廠下周一對外說明

王明理強調，亞培在未拿到安全證明前，除全台通路預防性下架，疑有問題的6項產品不論批號均將全面抽驗，並掌握下游流向。

至截稿為止，亞培並未對下架一事發表聲明。

(中國時報)