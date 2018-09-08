健忘失眠拉肚子 開學症候群來襲

2018年09月08日 00:58 中國時報 林周義／台北報導

適逢開學季，各年齡層學生已陸續至學校報到。若在這段時間出現失眠、注意力不集中、焦慮、健忘，腸胃不適等症狀，就要小心是否患上「開學症候群」，嚴重者甚至會引發「拒學症」。台大醫院精神科醫師張立人表示，「拒學症」不是精神疾病，而是一種適應障礙。

一名國三女生，開學第一天就出現緊張、害怕、手抖症狀，甚至每一堂課結束時，都拉肚子。睡眠狀況不佳，第二天無法早起上學，也常和媽媽抱怨肚子痛、心跳加速和胸悶。持續不上學幾天後，爸媽帶她去看醫生，才發現她因焦慮症、強迫型人格而引發「拒學症」。

張立人表示，「開學症候群」表現在大腦及身體兩方面，包括失眠、注意力不集中、健忘、焦慮，有些人在一兩天就能緩解，有些人則持續兩三個禮拜；身體方面，有一半的人會出現腸胃不適、嘔吐、便秘、頭痛等症狀。

許多人因腸胃不適，連帶影響食慾，因此吃垃圾食物紓壓。張立人表示，高糖、高油、低纖的美式飲食會造成大腦發炎，讓身體的狀況更糟，進而形成拒學的惡性循環。

張立人提醒，孩子出現「拒學症」，不全然是環境問題，也可能是本身特殊個性所致，隱含性格中較為敏感、焦慮、要求完美的一面。因此，若要對抗「開學症候群」，首先可透過「正念呼吸」清除雜念。

「花5分鐘的時間，坐在椅子上，閉上眼睛，讓注意力集中在吸氣和呼氣。」張立人表示，每次吸氣、呼氣5秒鐘，即可安定交感神經，並穩定腎上腺素荷爾蒙。另外，腹式呼吸也是放鬆的好方法，維持胸部不動，並在吸氣時讓肚子鼓起，吐氣時肚子縮起即可。

(中國時報)