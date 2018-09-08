體育推手獎 中信連8年獲殊榮

2018年09月08日 00:58 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

臺灣選手於亞運等國際賽事發光發熱，中信金控長期支持棒球、高爾夫運動，以企業力量扮演幕後推手，深獲各界肯定；教育部體育署昨舉行107年「體育推手獎」表揚典禮，中信金控榮獲3項大獎肯定，這也是中信連續8年獲得「體育推手獎」的好評。

這次3項大獎，由中信旗下的子公司中國信託銀行囊括「贊助類金質獎」及「贊助類長期贊助獎」，台灣人壽則拿下「贊助類金質獎」； 「體育推手獎」頒獎典禮由行政院長賴清德出席頒獎，中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝、台灣人壽公關部協理王韋凱代表受獎。

賴清德致詞時除肯定企業長期贊助支持外，也承諾修改「體育運動發展條例」，讓社會、個人捐款能得到稅賦上的優惠；賴清德更明白指出，最近已批准體育署「優秀運動選手輔導方案」，預計10年將投入60幾億元，不僅答應讓好的運動教練加薪，更要提供選手就學、創業扶植與獎勵措施，改變舊有觀念，讓更多人年輕人投入運動領域。

林永勝表示，中國信託長期推動棒球運動，就是希望各層級球員可以無後顧之憂，身為全台首家投入「五級棒運」的企業，不僅扶植少棒、青少棒、青棒、成棒及職棒，厚植臺灣國球實力，同時支持高爾夫運動，培育臺灣女子高球新秀，發掘更多臺灣之光。

中國信託自2014年起冠名贊助「中信兄弟棒球隊」，挹注資源力挺職棒，再掀全民棒球熱；台灣人壽冠名贊助「臺中市台灣人壽成棒隊」，網羅張泰山等棒球好手，透過經驗指導年輕學子。

中國信託亦長期贊助「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」，吸引全臺及離島200支隊伍參賽，打造全國最大規模青棒賽事；「愛接棒計畫」也資助23支少棒及青少棒隊，舉辦賽事與訓練提升小球員球技，更注重學業及生活能力培養。

今年中信品牌形象廣告「倆好球」，即是記錄「愛接棒計畫」資助學校宜蘭縣三星國小少棒隊員相互扶持、跨越血緣的情誼，真實呈現將愛延伸的感人故事；中國信託在推展高球運動上，則長期贊助台灣高球一姐盧曉晴等7位職業女將，並扶植侯羽薔等3位業餘好手。

(中國時報)