東北亞大轉折 陸朝俄韓合縱連橫

2018年09月08日 00:58 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

編者按：東北亞迎來大變局！9月9號北韓將舉行建政70周年盛大閱兵儀式。大陸人大委員長栗戰書做為國家主席習近平的特別代表預料將參加閱兵儀式。象徵著陸朝兩國日益走向過去的血盟關係。而在稍後的11到13號，由俄羅斯主辦的東方經濟論壇將在海參崴舉辦。本月18號，文在寅將首次赴平壤和金正恩舉行第三次峰會。這中間牽動的不僅是陸美韓朝的互動，俄日也加入了地緣政治的博弈，中時特別製作了專題，為讀者分析東北亞即將發生的巨變。

九月東北亞的外交舞台很熱鬧。大陸國家主席習近平確定不親自出席北韓9日的建國70周年慶典，但將前往俄羅斯遠東重鎮海參崴參加10日到13日舉行的東方經濟論壇，屆時陸俄日領袖聚首，陸、俄會不會私下聯手「抗美援朝」？檯面下這場經濟論壇充滿大國角力的政治味。接著兩韓高峰會第三次「文金會」於18至20日平壤登場，外交大戲接連上演，勢將牽動朝鮮半島甚至東北亞局勢。

北韓國慶閱兵 觀察重點

外界原本預期習近平可能會在9日造訪北韓首都平壤，以回應金正恩三訪中國大陸。不過在陸美貿易戰烽火下，習決定指派全國人大常委會委員長栗戰書出席北韓國慶活動。專家分析，習派特使去而非親訪，是為了避免破壞目前已經很脆弱的陸美關係。川普將北韓去核化缺乏進展怪罪大陸，並把北韓問題與陸美貿易問題掛鉤，且取消美國務卿蓬佩奧8月平壤之行，這一連串行動讓陸方感受到外交壓力。

大陸學者楊希雨表示，北韓這次國慶閱兵是否和以往一樣，展示一系列洲際彈道飛彈，是觀察重點。如果洲際飛彈未亮相，則顯示北韓對落實無核化的誠意。

東方經濟論壇 習將出席

北韓國慶閱兵後，東方經濟論壇緊接著舉行。今年特殊之處在習近平親自與會，凸顯北京對俄羅斯總統普丁遠東大開發戰略的支持，普丁還邀請金正恩與南韓總統文在寅參加。7月底，包括金正恩專機「蒼鷹一號」在內的5架高麗航空客機和運輸機出現在海參崴機場，被認為是預演金正恩訪俄。

不過，韓聯社報導，由於要舉行第3次「文金會」，文、金將雙雙缺席東方經濟論壇。金正恩不去，讓普丁期盼的「普金會」落空，擔心被邊緣化的日本首相安倍晉三所希望的「安金會」也無法實現。美國總統川普上台後，四處樹敵，大陸的「朋友圈」則擴大。除了被美國定位為頭號戰略對手的陸、俄雙邊關係越來越好，大陸與日本的關係也回暖，安倍下個月將正式訪問中國大陸。論壇期間，陸、日、俄三國領袖捭闔縱橫，東北亞局勢會有變化值得觀察。

至於稍後在平壤舉行的第3次「文金會」，則可望為6月「川金會」後停滯不前的無核化談判注入動力，為今年內宣布結束戰爭狀態掃除障礙，成為打通北韓去核化進程的關鍵環節。

第三次文金會 聚焦去核

美國要求北韓先採取新的無核化措施，但北韓要求先聯合發表攸關體制保障的終戰宣言。因此，第3次「文金會」可能重申今年4月第一次「文金會」約定年內發表韓戰終戰宣言的協議，並開門見山的討論核設施清單、去核化時間表等美國關切的議題，以說服美國發表終戰宣言。

一旦金正恩在第3次「文金會」上承諾採取落實去核化的額外措施，文在寅可望親自赴美遊說。如果南北韓、美國或南北韓、美、中就終戰宣言達成共識，可能在9月下旬的聯合國大會期間發表3方或4方的終戰宣言。

(中國時報)