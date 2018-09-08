拚經濟 想當北韓鄧小平

2018年09月08日 00:58 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

今年2月，北韓領導人金正恩主動派團參加平昌冬奧後，不斷展開魅力攻勢，向世界證明他不是亂發射飛彈的瘋子，近來又致力與中國大陸、俄羅斯等鄰國改善關係，接下來準備開放經濟，接受外國投資。三管齊下的攻勢，就是要實現「人民永遠不必再勒緊褲帶」的承諾，為未來的經濟發展鋪路。

金正恩2016年正式接班後，先透過核武鞏固政權，採取「核武與經濟並進」策略，今年又宣布「集中力量搞經濟」、推動「社會主義經濟建設」。自6月底以來，他每次露面都是視察工廠、農場、建築工地、基礎設施等第一線生產單位。上月他視察大壩發電站，還罕見公開痛罵負責官員，「幹部每逢建設落成就來參加竣工典禮的無恥做法，實在令人失望」，突顯他對經濟發展的高度關注。

為推動經濟成長，平壤除確保國內政治穩定，也必須尋求國際撤銷制裁，並與陸日韓俄等鄰國建立可靠合作關係，以引進建設經濟亟需的外資。南韓、大陸等國也認為，北韓是東北亞最後的邊境市場，擁有未開發的稀土資源，且長期被孤立，加上缺乏道路、鐵路、港口等基礎建設，一旦敞開大門，經濟發展潛力將十分驚人。

為搶得先機，南韓5日派特使團訪問平壤，其中一項任務就是傳達簽署Ｈ形「韓半島新經濟地圖」開發計畫的意願。該計畫核心為同時開發西海岸經濟合作帶（連接南韓首都圈、北韓開城工業園區至平壤、南浦、新義州）、東海岸能源資源帶（連接北韓金剛山、元山、端川、清津、羅津先鋒地區）、連接雪岳山、金剛山、元山、白頭山的觀光帶以及非軍事區（ＤＭＺ）生態和平安全旅遊區。之後南韓政府還期待大陸和俄羅斯等共同參與開發，以利經濟合作區持續外延。

許多南韓企業也摩拳擦掌準備北上，包括樂天集團（Lotte）、最大食品加工公司第一製糖（CJ Cheiljedang）、電信業巨擘ＫＴ、現代峨山集團（Hyundai Asan）等。韓朝經濟合作不僅對北韓有利，也可望為經濟成長停滯已久的南韓注入一劑強心針。

北韓除90％貿易仰賴大陸，金正恩也於3月、5月、6月3度訪問北京與大連等地，並派遣重要官員赴陸取經，顯示他十分熱衷學習大陸領導人習近平的「經濟課」，企圖成為「北韓的鄧小平」。據陸媒報導，雙方已就農業、鐵路、電力等領域合作展開討論，金正恩也多次前往毗鄰大陸丹東的新義洲經濟特區視察，表達對陸朝合作的濃厚興趣。

此外，北韓也清楚知道，要實現繁榮經濟的承諾，很大一部分取決於華盛頓是否願意放鬆制裁，因此金正恩多次暗示，若美方提供鼓勵措施，願意透過談判棄核。目前北韓已暫停核試和飛彈試驗，並拆除地下核試驗基地與飛彈引擎試驗基地，但美方堅持，北韓必須採取更多具體行動，以實現無核化目標。

(中國時報)