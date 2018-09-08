外交半年報 金正恩犀利突圍

2018年09月08日 00:58 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

東北亞局勢丕變。原先給人感覺窮兵黷武的北韓領袖金正恩，決定放下武器與挑釁，尋求和美國和解，促成世紀性「川金會」，同時與陸韓俄改善關係。短短半年，原本孤立的金正恩創造亮眼外交成績單，成為東北亞地緣政治的要角。

2017年美國實現政黨輪替，房地產大亨川普入主白宮，朝鮮半島情勢在川普與金正恩持續隔空對嗆之下愈來愈緊繃。這一年北韓試射飛彈逾20次，最遠距離一度達3700公里，甚至在9月進行第6次核試。

金正恩2018年元旦演講宣布「完成核武大業」，向美國總統川普嗆聲「核武按鈕就在我桌上」。但他破天荒向南韓釋放善意，提議參加南韓平昌冬奧。主張兩韓對話的南韓總統文在寅迅速把握機會，邀請北韓參賽，讓朝韓關係迅速融冰。

這是金正恩主動伸出橄欖枝，突破外交孤立的第一步。此後，從父親手中接下領導人位子逾6年，從未踏出國門的金正恩，開始積極尋求和解。他體認到，核武實力鞏固以後，需要在國際制裁包圍下為經濟發展找出路，於是在4月初宣布停止核試與飛彈試射，強調集中一切力量於經濟建設。4月27日，史上第三次兩韓領導人峰會「文金會」在板門店順利舉行，為接下來的「川金會」打下堅實基礎。

金正恩非常清楚，擁核的北韓若想要突破孤立，必須先與一直默默支持自己，但迫於聯合國決議，不得不跟著板起臉孔的中國老大哥改善關係。他在3月及5月訪問北京與大連，與中國大陸國家主席習近平密談。

「英國廣播公司」（BBC）則指出，金正恩前兩次訪問大陸，都選在與美國國務卿蓬佩奧見面前夕。這是聰明的策略，他可以利用這種方法挑起陸美嫌隙。大陸希望北韓慢慢無核化，也希望國際放鬆制裁，使北韓經濟保持穩定。金正恩可以利用這一點，轉頭向美國表示，「看看我這邊有誰做靠山」。

川金會落幕僅一星期，金正恩三訪大陸，外界研判是報告川金會成果。這次陸媒不再秘而不宣，在金正恩抵達後就公開消息，顯示陸朝關係邁向透明化與正常化。

北韓與北方鄰居俄羅斯的關係也漸漸升溫。俄國外長拉夫羅夫於川金會前夕的5月底首訪平壤，當面邀請金正恩出席9月在海參崴登場的2018東方經濟論壇。在8月15日朝鮮半島光復節，金正恩與俄國總統普丁互發賀電。普丁表示期待盡早舉行兩國高峰會。

(中國時報)