台胞任類公職 傳我從嚴清查

2018年09月08日 00:58 中國時報 陳君碩 、林勁傑／北京─台北報導 、林勁傑／北京─台北報導

陸委會近日發布研析報告，認定大陸推出的對台31條及居住證等措施具有「國安風險」，據了解，對於台灣人在大陸擔任類公職，也成為陸委會近期的清查重點。除了日前發公文要求擔任台胞社區主任助理需交代工作詳情，其他像是台籍陪審員、調解員，以及地方特邀政協委員等，都成為要重新釐清是否違反《兩岸條例》的職務。

不過，陸委會官員表示，早在2012年馬政府時代，陸委會已與各相關機關會商就認定，台灣民眾擔任大陸「特邀或特聘政協委員，不予處罰」。另外如台籍陪審員、審判員等也是類似概念。

台商不解 義務職也有事

未來當大陸不斷開放「類公職」予台灣人，政府是否從嚴認定？該官員說，還是要看所任職務與樣態，即便是公告禁止的機構，但任基層職務仍不認定違法，像是大陸大學幾乎是公立，但台師在陸任教未擔任行政職就沒有問題。

至於社區主任助理職務，初步朝向中共基層政權組織判定，是否有違《兩岸條例》，目前尚在調查與認定。

一名上海的台商協會幹部透露，近期曾接到陸委會、海基會相關部門的處長級別官員來電，關切台胞在大陸擔任類公職的情況，像是台籍陪審員和調解員。這名台商會長表示，大陸部分省市設立涉台法庭，就是考量兩岸的民情、法律和習慣不同，很多民事案件可能台灣合法大陸違法，就是先透過調解，不用升高到法院審理，讓案件處理更有效率。

他介紹，這樣的機制是針對台胞發生債務糾紛或其他爭議情況，可透過台胞調解員溝通協調，「基本上不涉及公職，都是義務職，沒有公務員證，也不領薪水」。

此外也有一名福建的台商會長，近期也被兩岸部門官員致電，關切地方特邀政協委員的職務內容，這位會長表示，政協委員沒有投票權，只是列席，就像台灣立法院有時也會開放陸生旁聽一樣，不理解政府何以這麼緊張。

擔任社助 填報工作詳情

又如廈門的台胞社區主任助理，內政部日前也發出公文，要求擔任該職務的台胞據實填寫工作情況，包括薪水待遇、有無升遷管道、是否享有公職權利義務等，讓部分社助在台灣的家人感到緊張；據了解，陸委會除了發函給社區主任助理本人、也打電話給當地台商協會幹部，甚至曾向媒體記者打聽，要了解社助的案例是否違反《兩岸條例》。

一名台商會長感慨，海基會許多「老臣」，歷經馬政府到蔡政府時代，很多都是老朋友，現在因為上面換了老闆，必須改變態度限縮兩岸交流，其實有些老臣心理也很無奈。

(中國時報)