把台胞愈推愈遠 兩岸高下立判

友善列印
中國時報

從大陸推出惠台31條、取消就業證，到現在開放台胞申領居住證，兩岸已經不只是制度較量，更是民心之爭，大陸想方設法為在陸台灣人的生活增加便利，台灣則同樣處心積慮要設置阻攔，不願見到兩岸加強交流，本來合法的，擬修法使其違法，或者透過公權力和社保權益，間接關切恫嚇，一來一往，高下立判。

大陸宣布要推出居住證時，國台辦副主任龍明彪強調，「持證者無須具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍」，並認為這是「兩全其美」的方法，背後就是考量到台灣的《兩岸人民關係條例》規定，不要讓台胞陷入選邊站的兩難；當時龍明彪還特別呼籲，「目前在台灣享有的相關權利義務也不應受到影響」，即是在對台灣政府喊話，提醒他們勿侵害台胞權益。

不久前有一位台灣人擔任平潭管委會某副局長級別職務，大陸同樣考慮到《兩岸條例》，特別透過海峽人才市場以外派方式，派到平潭管委會，以「外派顧問」名義，不讓該台胞觸法，一樣是站在台胞權益的角度。

但是陸委會在台胞居住證政策發布後，先是說「尚無違反《兩岸人民關係條例》第九條之一規定，不會有註銷台灣戶籍的問題」，但隔兩天馬上放話，說要研議修改《兩岸條例》，包括取得大陸居住證者須回台登記、對重要機敏公職或參政權益採取必要管制，甚至調整在台養老、醫療等社會保險權益。

兩相對照，大陸政府希望台灣民眾在不影響台灣原有權益下，也享受在大陸生活的全方面便利，且是採自願方式，不強迫台胞一定要辦理；台灣政府則是要透過法律武器，讓申領的台灣人因擔心觸法，或影響在台健保社保權益，而打消辦理居住證念頭。

台灣政府不斷地阻撓、限縮，反而凸顯對自身的沒自信，尤其最近日本發生地震水災後，台灣和大陸駐日單位的應急處理，又讓兩岸出現一場較量。一方拚民生，一方拚政治，誰能得民心，不言自明。

(中國時報)

台胞任類公職 傳我從嚴清查 議政護權 政府別太多政治解讀

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。