把台胞愈推愈遠 兩岸高下立判

2018年09月08日 00:58 中國時報 陳君碩

從大陸推出惠台31條、取消就業證，到現在開放台胞申領居住證，兩岸已經不只是制度較量，更是民心之爭，大陸想方設法為在陸台灣人的生活增加便利，台灣則同樣處心積慮要設置阻攔，不願見到兩岸加強交流，本來合法的，擬修法使其違法，或者透過公權力和社保權益，間接關切恫嚇，一來一往，高下立判。

大陸宣布要推出居住證時，國台辦副主任龍明彪強調，「持證者無須具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍」，並認為這是「兩全其美」的方法，背後就是考量到台灣的《兩岸人民關係條例》規定，不要讓台胞陷入選邊站的兩難；當時龍明彪還特別呼籲，「目前在台灣享有的相關權利義務也不應受到影響」，即是在對台灣政府喊話，提醒他們勿侵害台胞權益。

不久前有一位台灣人擔任平潭管委會某副局長級別職務，大陸同樣考慮到《兩岸條例》，特別透過海峽人才市場以外派方式，派到平潭管委會，以「外派顧問」名義，不讓該台胞觸法，一樣是站在台胞權益的角度。

但是陸委會在台胞居住證政策發布後，先是說「尚無違反《兩岸人民關係條例》第九條之一規定，不會有註銷台灣戶籍的問題」，但隔兩天馬上放話，說要研議修改《兩岸條例》，包括取得大陸居住證者須回台登記、對重要機敏公職或參政權益採取必要管制，甚至調整在台養老、醫療等社會保險權益。

兩相對照，大陸政府希望台灣民眾在不影響台灣原有權益下，也享受在大陸生活的全方面便利，且是採自願方式，不強迫台胞一定要辦理；台灣政府則是要透過法律武器，讓申領的台灣人因擔心觸法，或影響在台健保社保權益，而打消辦理居住證念頭。

台灣政府不斷地阻撓、限縮，反而凸顯對自身的沒自信，尤其最近日本發生地震水災後，台灣和大陸駐日單位的應急處理，又讓兩岸出現一場較量。一方拚民生，一方拚政治，誰能得民心，不言自明。

(中國時報)