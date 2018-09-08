議政護權 政府別太多政治解讀

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中國時報
／北京報導

陸委會擬從嚴清查台胞在大陸擔任的類公職，大陸涉台律師指出，陸委會的作法，實際上是將自己的老百姓自絕於門外，他表示，陪審員不屬於公職，出發點是考量到台胞的習俗民情不同所設的職務，對台胞是種保護；擔任特邀政協委員，則是議政不參政，同樣是為保護台胞權益，台灣方面不該過度政治解讀。

專門負責涉外涉台業務的北京市天平律師事務所律師潘順浩7日受訪表示，「人民陪審員」不是公職，也沒有支薪，最大的作用是保護相關當事人的權益，也不是在操作「遊走於公職」的遊戲，陸委會若以此想從嚴解釋，是有偏差的。

他指出，地方特邀政協委員，本來就只是議政而不參政，也沒有實際投票權，且讓台胞議政，都是代表台灣人的民生問題去發聲，事實上是在保護台胞在大陸的權益，「這是在兩岸經濟社會交流中，更好地維護台胞權益，不是一定什麼都要炒作成政治或統戰」，他認為民進黨當局此舉，形同是將老百姓「自絕」於門外。

另一位律師指出，過去馬政府時代，曾經對參與大陸黨政軍從寬解釋，包括擔任大陸教職、系主任、院長都不算公職，部分台商擔任特邀、特聘性質的政協委員，也不算公職，當時儘管有極少數非特邀特聘，陸委會也會提醒台商盡量改成特邀特聘，以避免觸法。但現在要重新清查，他認為顯然是要從嚴認定，背後更多的還是政治考量，而非站在人民權益的立場。

(中國時報)

把台胞愈推愈遠 兩岸高下立判

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