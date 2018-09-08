德國人最恐懼的是…川普

2018年09月08日 00:58 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

德國保險公司「R+V Versicherung」6日公布一項「德國人民的恐懼」年度民調。結果顯示，高居德國人恐懼排行榜冠軍的，不是難民和恐怖主義，竟然是美國總統川普的政策。他們擔心，川普的「美國優先」政策讓世界變得更危險。

該保險公司在6月到7月針對約2千4百名德國人進行的調查顯示，有69％受訪者擔心川普正以他的政策讓世界變得更危險，包括退出伊朗核子協議以及巴黎氣候協定。

相較之下，63％受訪者表示害怕大量難民湧入德國。59％受訪者最害怕恐怖主義，比例低於去年的71％。此外，57％的受訪民眾害怕政治極端主義、56％擔心自然災害。

不過，這項「德國人民的恐懼」（Fears of the Germans）民調，是在德國東部城市肯尼茨有德國人疑似遭到2名移民刺殺案件發生之前進行的。這起殺人案導致德國極右派揚言追殺外國人，引發全球關注。

擔任民調顧問的海德堡大學政治教授施密特說：「川普的『美國優先』立場，對國際協議抱持的敵意，對於同盟、貿易與安全政策的激進態度，令大多數人口感到害怕。」

施密特表示，川普對德國的攻擊也對這種情緒產生越來越大的影響。他指的是川普經常德國對美貿易順差，以及相對低的國防支出發動言語攻擊。

(中國時報)