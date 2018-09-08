巴西川普拜票遇刺 險喪命

2018年09月08日 00:58 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

巴西下月將舉行總統選舉，民調領先、有「巴西川普」封號的極右派民粹候選人波索納洛（Jair Bolsonaro），6日在東南部的米納斯吉拉斯州掃街拜票時，突遭人以刀刺傷腹部，當場血流如注傷勢嚴重。他的兒子指出，父親「差點活不成」，但手術後已趨穩定。警方逮捕40歲嫌犯奧利維拉，並調查其行刺動機。

據在場人士上傳社群媒體的影片，案發前一刻，身穿巴西足球隊黃色上衣的波索納洛，在茹伊斯迪福拉市造勢，一群熱情鐵粉把他扛在肩頭遊行，波索納洛微笑向群眾揮手，現場歡聲雷動。此時奧利維拉突然快步衝向他，波索納洛摀住肚子，神情痛苦大叫，支持者當場制伏持刀行兇的奧利維拉，並把他海扁一頓。

此次大選出馬角逐參議員的波索納洛之子弗拉維奧，起先在社群網站稱，父親腹部傷勢很淺不算嚴重，不過之後改口說老爸幾乎喪命，「他的部份肝臟、肺臟和腸子都被刺穿，大量失血，到院時幾乎快死了。現在他情況已經穩住了，請為他禱告！」醫院表示，波索納洛需住院7至10天，傷勢完全康復恐怕要2個月。

波索納洛雖然有保鑣隨行護衛，巴西媒體指出，案發時他有穿防彈背心，不過被刀捅的位置沒有任何防護。警方說，嫌犯奧利維拉的行兇動機仍待調查，他2013年曾因攻擊他人被捕。網媒G1取得的警方筆錄顯示，奧利維拉聲稱是在為上帝執行攻擊任務，警方認為他精神狀態有異。

軍人出身的波索納洛自1991年起，已連任7屆眾議員，他承諾打擊犯罪，維護社會秩序，對受夠高犯罪率與貪腐政治的選民來說十分具吸引力。雖然波索納洛是總統熱門人選，但他因發表反同志、歧視女性言論掀起爭議，他更毫不掩飾對巴西過往軍事獨裁政權的懷念，引來批評聲浪。他的保守極右民粹理念，贏來巴西川普和「熱帶版川普」等封號。雖然波索納洛遇刺重傷，正好可以為他政見揭櫫的鐵腕嚴懲暴力犯罪主張，提供最佳佐證。

選戰開跑後，波索納洛聲勢僅落後因貪腐醜聞纏身、正在吃牢飯的左派前總統魯拉。但巴西最高法院裁定，維持選舉法院拒絕魯拉參選的判決。除非情勢逆轉，否則一個在病床上打選戰，一個從牢裡競選的超現實狀況不會發生，波索納洛幾乎已無對手。

(中國時報)