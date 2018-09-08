色情LINE不停 8國聯軍攻北台

2018年09月08日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

解嫌主打各國聯軍都調得到人，連波蘭金絲貓都有。

北市警方在蘆洲破獲由解男經營的色情CALL客機房，解男透過6台電腦，24小時發送應召站女子艷照的簡訊給客人，聲稱「印、馬、泰、越、陸」各國聯軍都有，甚至日韓、波蘭金絲貓也叫的到。警方查出，雙北地區與解合作的應召集團就有86家，每媒合成功1件可抽500元佣金，暴利驚人。

文山一警分局追查毒品案件，鎖定28歲解姓男子涉嫌買毒，循線查出解男生活闊綽，全身都是名牌名錶裝扮，出入也都開名車，原來他暗中經營應召站CALL客機房。

人肉市場 有小模網紅

警方見時機成熟，5日前往蘆洲區某民宅搜索，當時是傍晚6點多下班時間，各家應召站生意大好，不斷有預約訊息傳入，解嫌與另3名員工同步操作6台電腦，透過LINE軟體，不斷與數10名尋芳客傳訊息，確認地點、小姐及價錢，人人忙得團團轉，為提神賺錢，還有人拉K助興。

艷照差很大 熟女上陣

警方調查，解嫌與雙北地區至少86個大小應召站合作，業者將旗下小姐的艷照、身材資料和價格傳給解，解再透過LINE大肆發送給客人，從高檔的歐洲波蘭的金絲貓、日、韓，台灣的小模、網紅，以下包括大陸、泰國、越南、印尼和馬來西亞等無所不包，價格也從2萬到1800元都有。

根據警方查扣所得帳冊，發現解嫌每媒合成功1筆性交易，可從中抽500元佣金，大型應召站可以月結，一般都是周結。警方發現該機房1天至少成交30筆，每月營收近50餘萬，解嫌可說賺得口袋飽飽。

警方另透過機房訊息，前往北市中山區林森北路某賓館，當場查獲大陸遼寧省的43歲花名「雪莉」沈姓和38歲花名「微微」栗姓女子涉嫌與嫖客從事性交易，她們向警方供稱，是持觀光簽證來台，每次性交易3000元，可抽1100元。警訊後，已依妨害風化、毒品等罪嫌送辦。

(中國時報)