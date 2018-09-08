新聞透視－應召業新北向 金絲貓是王牌

警方在機房查扣帳冊、電腦等大批證物。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中國時報

政府試辦「新北向」讓俄羅斯民眾免簽來台，有應召業者表示，過去俄羅斯來台不容易，得透過「文化交流」、「舞者表演」等名義才能進入，現在若能快速來台，一定會有人想辦法引進，畢竟「金絲貓」一直就是許多尋芳客排行榜上的最愛，純正的俄羅斯小姐一定奇貨可居。

東歐俄羅斯女子來台賣淫，20多年前由「陳太太集團引進，國內應召業者在找來新加坡、日韓女子後，最後終於轉往俄羅斯，找來白膚白皙、身材高挑的長腿妹，用「金絲貓」3字開始闖出名號，迄今仍是業者最搶手的王牌之一，更是活招牌，一般開價8000元起跳。

曾經營應召站的小方表示，引入「金絲貓」並不容易，地點其實也不是俄羅斯，而是相對較窮困的白俄、烏克蘭等地，掮客到當地吸收有意願來台打工的女子，並講好酬勞和還款方式，通常都還得先給一筆前金。

處理金絲貓一般有兩種作法，一是拿到簽證後，就來台灣從事性工作，逾期就落跑換別家，或台北轉調高雄，直到被抓為止。

另種則是照規矩，例如觀光簽證14天，見好就收，小姐可能轉到港澳、日本繼續做，過幾個周期再視情況回來，一般來說，前者要付出比較高的成本，因為小姐可能非常缺錢，後者來源則比較充足。

小方認為，過去申請觀光簽證有難度，他們會透過「文化參訪」、「舞者表演」、「學中文」名義，想辦法讓金絲貓來台，現在政府若願開放，在市場有此需求下，相信會更有利可圖。

(中國時報)

色情LINE不停 8國聯軍攻北台 申辦外籍看護 人頭病患演很大

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。