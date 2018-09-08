新聞透視－應召業新北向 金絲貓是王牌

2018年09月08日 04:10 中國時報 陳鴻偉

政府試辦「新北向」讓俄羅斯民眾免簽來台，有應召業者表示，過去俄羅斯來台不容易，得透過「文化交流」、「舞者表演」等名義才能進入，現在若能快速來台，一定會有人想辦法引進，畢竟「金絲貓」一直就是許多尋芳客排行榜上的最愛，純正的俄羅斯小姐一定奇貨可居。

東歐俄羅斯女子來台賣淫，20多年前由「陳太太集團引進，國內應召業者在找來新加坡、日韓女子後，最後終於轉往俄羅斯，找來白膚白皙、身材高挑的長腿妹，用「金絲貓」3字開始闖出名號，迄今仍是業者最搶手的王牌之一，更是活招牌，一般開價8000元起跳。

曾經營應召站的小方表示，引入「金絲貓」並不容易，地點其實也不是俄羅斯，而是相對較窮困的白俄、烏克蘭等地，掮客到當地吸收有意願來台打工的女子，並講好酬勞和還款方式，通常都還得先給一筆前金。

處理金絲貓一般有兩種作法，一是拿到簽證後，就來台灣從事性工作，逾期就落跑換別家，或台北轉調高雄，直到被抓為止。

另種則是照規矩，例如觀光簽證14天，見好就收，小姐可能轉到港澳、日本繼續做，過幾個周期再視情況回來，一般來說，前者要付出比較高的成本，因為小姐可能非常缺錢，後者來源則比較充足。

小方認為，過去申請觀光簽證有難度，他們會透過「文化參訪」、「舞者表演」、「學中文」名義，想辦法讓金絲貓來台，現在政府若願開放，在市場有此需求下，相信會更有利可圖。

(中國時報)