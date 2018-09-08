申辦外籍看護 人頭病患演很大

2018年09月08日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

行蹤不明移工人數

嘉義檢警調破獲嘉義市一家人力仲介公司長期利用一批身心障礙者當人頭，並由受訓過的專門「推手」佯裝家屬，代辦申請外籍看護，包辦費15萬元起跳，8年來不法獲利逾千萬元，檢方7日依組織犯罪等罪嫌將侯姓負責人等4人聲押，法院裁准擔任掮客的陳男、張女羈押禁見，另侯嫌20萬及張女羅姓丈夫5萬交保。

檢警調查，51歲侯男有偽造文書等前科，其王姓妻子擔任公司會計，雇用劉姓侄子及1名行政人員、1名翻譯人員，另有掮客黃牛羅男與妻子張女、陳男分別招募10餘名身心障礙者當人頭。侯與3人長期合作，若有申請不過外籍看護的個案，即由3嫌代為處理巴氏量表、醫院證明書。

3嫌安排身障者輪流當人頭，假冒中風、失智需要看護人力，到特定醫院就診，並安排成員佯裝家屬推著輪椅陪同就醫，協助主訴病況，矇騙醫護人員，以取得醫師開立「雇主申請聘僱家庭外籍監護工專用診斷證明書」、「巴氏量表」後，據以申請聘僱外籍看護。

警方說，最誇張的是，有一名本來坐輪椅進醫院檢查的病患，拿到巴氏量表後，一走出醫院就從輪椅上站起來，還在醫院外抽菸。

嘉義地檢署指揮警調6日搜索該公司及相關涉案人住處共15個地點，帶回侯姓負責人等21人，其中5人為證人，並查扣電腦、一批巴氏量表等事證。

檢警指出，侯嫌為委託人申請外籍看護，光是巴氏量表即收費5萬元，由於還有人頭病患、推手、申請人、被看護人尚未到案，全案依違反組織犯罪條例等罪嫌擴大偵辦中。

(中國時報)