遺棄失智嬤 印尼看護落跑判刑6月

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中國時報
／台北報導

印尼籍女看護工Uun Kurniasih，7年前來台照顧重度失智高姓老婦，不到27天，就丟下老婦不管逃逸，經家屬提告，台北地院審理時，她辯稱是因阿嬤會咬她、打她才想跑，但合議庭認為她任看護工卻違背看護契約義務，昨依遺棄罪判刑6月，可易科罰金，執行完畢後驅逐出境。

判決指出，Uun Kurniasih是合法看護工，2011年11月來台，負責照顧重度失智，行動不便又長期臥床的90歲高姓老婦人，但她工作未滿1個月，就收拾行李離開高家，幸好當天下午，老婦兒子回家探視母親，一進家門，卻發現老母獨自坐在輪椅上，看護工已不見蹤影，氣得向警方報案。

女看護工事後遭北檢通緝，去年到案後，被依違背契約遺棄罪起訴。

北院審理時，她辯稱是因為遭老婦咬、打，不堪痛苦，不得已才離開，另仲介公司人員作證指女看護工曾在高家和前手交接、訓練近兩個月，老婦因重度失智，在幫忙拿下假牙清潔口腔時，會因不舒服有咬的動作，還有在抱、搬時，老婦會有肢體揮打抗拒行為，女看護經溝通後也說沒問題。

合議庭認為，女看護願意遠渡重洋、離鄉背景，目的就是要從事艱苦的看護工作，本就有充分的預期和心理準備，認為她違背看護契約義務，不為被害人生存所必要的扶助、保護，依遺棄罪判刑6月。

(中國時報)

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