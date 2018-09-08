竊密跳槽 ３英業達內鬼被訴

2018年09月08日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

科技大廠英業達爆發內鬼案。英業達前TAO製造中心代理長江穎範帶槍投靠跳槽仁寶電腦，不但陸續把子弟兵挖到仁寶，還把英業達特有的快速邊界掃瞄技術等相關營業核心祕密帶走，造成英業達54.9億的潛在經濟價值損失，台北地檢署昨依違反營業祕密法將江穎範、吳忠輝、朱俊豪等3人提起公訴。

3名前員工都有10年左右的資歷，英業達昨表示，此案乃由公司發現後提請檢調偵辦，目前靜待司法調查；仁寶則稱3人現為仁寶員工，一切法律問題，由律師及法院處理。

原任職英業達企業電腦事業群全球營運事業處桃園製造中心代理處長的江穎範，吳、朱等人則是江在英業達的下屬，江離職後，英業達發現全球營運事業處的整體輸出商業機密陸續外洩，甚至全球連英業達與Intel公司特有，用於測試電路板是否有瑕疵的「快速邊界掃瞄技術」都外洩。

英業達內部追查發現，朱、吳等江穎範的下屬，將製程及委託研究研發及客戶需求等資料用電子郵件「寄給自己」，懷疑內鬼洩密，因此向調查局提告。

檢調對江、朱、吳3人住處搜索，查扣電腦、手機，還原後發現，江將英業達的營業祕密寄給自己的外部郵件信箱，朱、吳也是利用相同手法轉寄祕密給江穎範，隨後離職也投效仁寶。

江等人到案後承認轉寄資料，否認是營業祕密，並辯稱上網都查得到，但英業達提出勞動契約，其中「全球員工行為準則管理辦法」明白規定保密條款，且對外洩資料有進行保護措施，非所有員工都可接觸。檢方認定3人轉寄的資料確屬營業祕密，依法起訴。

(中國時報)