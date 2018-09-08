任性犬班班 只認愛小姪女

2018年09月08日 00:58 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

袁朝輝的「班班」是個有自尊的馬爾濟斯，不愛坐在地上的牠，總是高傲地坐在沙發，有著老么的任性，但牠最大的剋星，就是家中的小姪女樂樂，只要樂樂回家，班班就拋開自尊，陪著樂樂在地上打滾，任憑樂樂玩弄也不生氣，連主人看了都吃味。

今年8歲的班班斷奶後就搬來袁家做大爺，當時家中還有兩隻年紀較大黃金獵犬及馬爾濟斯，兩隻老狗對班班疼愛有加，總是忍讓班班的頑皮行徑，咬著大哥四肢、搶食大哥糧食，黃金獵犬的餐碗一直是班班玩耍的基地，直到班班體型大的擠不進去，才還給大哥。

護主心切 勝過親爹娘

也因為從小受到大哥狗狗們的寵愛，養成班班任性的性格，幾乎不把長輩放在眼裡，讓牠在一次回部落，因為不懂「世道」，誤食地主狗的糧食遭攻擊，讓班班左眼傷重失明。只是隨著老大哥們相繼離世，老么班班成為家中唯一的小狗。

搶食遭攻擊 左眼失明

讓班班重燃活力的樂樂2年前出生後，班班似乎就認定要做作樂樂的大哥，袁朝輝說，從樂樂回到家中，班班就形影不離的陪伴她，樂樂學爬得時候，班班就趴著看著她，樂樂哭了班班也著急對著大人們狂吠，比她的親身爸媽更盡責。

「班班呢？班班！」是姪女樂樂一進家門就開始呼叫好朋友，只要聽到樂樂的呼叫，班班就會立刻衝去對她撒嬌，主人袁朝暉吃味地說，養了班班這麼多年，也沒受到這般禮遇，也只有樂樂能讓班班甘願的讓出老么寶座。

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(中國時報)