愛黏人Q比 伴飼主走出傷痛

Q比的可愛與三不五時如小孩般的撒嬌個性，讓趙玉芳走出失去「妹妹」的傷痛。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
新竹市首度引進導盲犬資源，首隻導盲犬Ivan報到。（徐養齡翻攝）

12年前痛失相處14年的馬爾濟斯愛犬「妹妹」的趙玉芳，曾因傷心過度不敢再飼養寵物，深怕生離死別之痛，但6年前全家投票以3比1絕對優勢，讓玉芳不得不接受領養生命中的第2隻愛犬長毛臘腸「Q比」。6年來Q比的善解人意與萌翻個性，讓玉芳已走出失去「妹妹」之痛。

全家投票再迎狗寶貝

趙玉芳說，小時候爸媽買了隻馬爾濟斯給她，取名為妹妹的愛犬就有如她的親妹妹一般，成為她的家人長達了14年之久，雖然妹妹最後是壽終正寢，但那種生離死別的感受真的是痛徹心扉，讓她久久無法走出傷痛，不敢再養寵物。6年前老公好友的長毛臘腸媽媽生了6隻小犬並尋覓主人，全家只好投票，結果是3比1，只有她1人反對，因此就收養了Q比。

6年來，Q比早已成為張家第3個小孩，並集三千寵愛於一身，因Q比超級善解人意，就活像是真人小孩般，又極有個性又會撒嬌，全家出門若不跟Q比說，回家後Q比不但不理人，還會故意搗亂家中傢俱。

執勤守則「三不一問」

新竹市推動視障者生活重建服務，首度引進導盲犬資源，迎來竹市的首隻導盲犬Ivan，服務視障者小榛。小溱表示，生活中還是有許多人對導盲犬認識不足，如搭公車時司機表示不能帶Ivan上車、去銀行時也有警衛會擔心Ivan會影響其他客人。盼市民朋友更加認識導盲犬，如果遇見導盲犬工作時，也要記得不餵食、不干擾、不拒絕及主動詢問視障者所需協助「三不一問」原則。

黃金獵犬「饅頭」天不怕地不怕，但只要一變天，牠彷彿可以感受到閃電，雷聲還沒到前就在屋內亂竄，飼主小文說，40公斤的牠還要抱抱，全身發抖，她有請教過獸醫，醫師說，狗狗的聽力比人還要敏感，要趕緊安撫毛小孩的情緒，就會舒緩。

更多寵物趣事 請看翻爆APP

(中國時報)

寵狗無極限 選舉再累也要抱抱 感性美眉 把刺蝟的刺融化了

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。