萌貓乖乖 窩校長室沙發撒嬌

2018年09月08日 00:58 中國時報 周麗蘭 ／雲林報導 ／雲林報導

人生的幸福要自己開創，流浪貓也一樣。古坑鄉華南國小去年來了一隻貓，賴著校長室的沙發不走，變成小朋友的玩伴和教職員的寵物，被命名為「乖乖」，今年初放寒假，乖乖被一名返鄉青年認養帶回家，脫離浪浪命運。

乖乖與另一隻貓去年被棄養在華南村的「泡腳咖啡」，老闆見他倆可愛，在他們脖子繫上鈴噹，向客人宣示不是野貓。

毛色漂亮的「乖乖」很愛戶外生活，經常翻牆到華南國小校園遛達，校長陳清圳的辦公室門有天沒關，牠逕自走入，竟挑了校長辦公椅睡覺，陳清圳進入時，牠驚醒趕緊跳下，又大剌剌賴在新沙發呼呼大睡，完全沒在怕。

每天報到 賴著不走

華南國小校園氣氛友善，乖乖每天像小朋友上學一樣準時報到，賴在校長室不走，經常在校長腳下磨蹭撒嬌，體形優美、外貌姣好的牠深受師生喜愛，睡姿尤其使人感到療癒，小朋友經常到校長室走廊找牠玩，教職員工也會從家裡帶貓食來餵。

校長陳清圳家裡也養3隻貓，很懂貓的習性，他說，乖乖看起來溫馴，實則晚上到處玩，有天晚間他到華南社區的共生田巡視，聽見貓叫聲，接著聽到熟悉的鈴噹聲，才得知乖乖的夜間生活多采多姿。

青年認養 校長祝福

今年初學校放寒假，一名返鄉女青年擔心乖乖沒人餵，索性帶回家和她一起住，把牠洗香香抱上床睡，乖乖終於徹底脫離浪浪的苦命，校長陳清圳獻上祝福，希望牠快樂就好。

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(中國時報)