柯基就愛黏TT 只聽關鍵字

2018年09月08日 00:58 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

上班族Kim領養柯基犬「豆豆」逾4年，以前只有養貓經驗，突然接養狗兒有點不太適應，但「日久生情」，豆豆總愛黏TT，眼中只有主人，彷彿Kim是他的全宇宙；豆豆親近人、不怕生，聽到特殊關鍵字會特別有fu，還愛跟主人討冷氣吹，相當好狗命。

Kim提到，以前養貓比較不需要時間陪伴，領養豆豆的第一天，「說實在有點後悔」，感覺時間被綁住，下班後還得蹓狗，陪豆豆玩耍，但日子久了，他習慣豆豆的存在，就連上大號，豆豆都要守在門口盯著，彷彿怕他消失。

失而復得 惜命命

Kim回憶，曾有一次房東兒子不小心將豆豆搞丟，他在住家徒步遍尋不著，徹夜無法入眠，幸好隔日動保處收容所來電通知，有善心人士撿到豆豆，他才卸下心中大石，接到豆豆的那一刻，眼淚差點滾下來，相當自責沒能照顧好牠，有了那次教訓，現在更加惜命命。

豆豆現年6歲、體重16公斤，以柯基犬來說有點過胖，Kim笑說，所以會特別控制飲食、多運動，就怕牠四肢負擔太重，現在右腳關節不好，必須吃動物專用葡萄糖胺等保健食品。

不爽聽歌 翻白眼

他透露，心情不好時，豆豆仿若解憂藥，難過時抱一抱牠向牠訴苦；不過，他唱歌給豆豆時，牠竟然會回敬白眼「像在說怎麼那麼難聽」。牠也不愛被拍照，看到能閃就閃鏡頭，很有自己的個性，倒是聽到「玩玩」等關鍵字才會理人，就是愛撒嬌討拍，豆豆也豐富他的獨居生活。

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(中國時報)