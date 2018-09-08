餵浪浪15年 婦租屋收容90隻貓

2018年09月08日 00:58 中國時報 宋原彰／新北報導

動保人士陳月霞15年來每天半夜到汐止街頭用罐頭、飼料餵食流浪貓狗，到如今成立收容之家，每個月光是房租和飼料費用就高達8萬元，讓她生活捉襟見肘。但她說，看見收容的貓狗一個個又被領養到溫暖的新家，「很有成就感，也很滿足。」

每天半夜，陳月霞就會到汐止共20個餵食點餵養流浪動物，戴起口罩、套上頭燈，再小心翼翼地將狗飼料、貓罐頭裝進碗盆裡。許多貓狗一看見她的身影，馬上就會上前磨蹭陳月霞的身體撒嬌。

雖然每天盡心照顧，陳月霞發現還是有部分貓狗在路上遊蕩時發生意外，於是她決定租屋收養這些流浪動物，不但能給予更妥善照顧，也能提供一個場域，讓想領養的人能夠挑選有緣的貓狗，再給牠們一個溫款新家。

兩間租屋，一間養貓、一間養狗，光是貓屋就收容近90隻流浪貓，山上的狗屋也收容9隻流浪狗。陳月霞說，每個月光是房租加飼料費，就要將近8萬元，雖然陳月霞本身有正職工作，但還要另外雇人照顧貓狗，不僅上她每個月手頭甚緊，甚至連休息時間也沒有，「女兒、兒子結婚，我一吃完喜酒馬上就要趕回來照顧。」

原本不喜歡動物的陳月霞，當初因為女兒帶回一隻流浪貓回家，她在被迫照顧貓咪同時，漸漸發現對動物的喜愛，後來看見路上的流浪動物因缺乏照顧餓死、凍死，甚至被撞死在街頭，心疼之下開始了愛心收容行為。

貓屋因為位在住宅區，成立之初，曾有一大票鄰居到門口抗議衛生、噪音、異味等問題，但在陳月霞的全心照料、整理下，不但貓屋被社區接納，許多住戶都會推薦親友來領養貓，目前已被領養近40隻貓。

陳月霞說，被領養的動物都會定期追蹤，確認飼養情形，也歡迎更多人來領養貓狗。

(中國時報)