兩岸三館年會 竹縣長赴陸參與

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中國時報
／竹縣報導

海峽兩岸張學良紀念館合作聯盟2018年年會5日在大陸西安登場，新竹縣五峰鄉有張學良文化園區，由縣長邱鏡淳率團前往參與，今年除了原有的2岸3館，還加入鐵嶺張學良紀念館、興城張作霖溫泉別墅等，5館代表共同簽署「海峽兩岸張學良紀念館合作聯盟2018年合作備忘錄」。

邱鏡淳與新竹張學良文化園區代理館長周秋堯、五峰鄉代理鄉長靳邦忠等人共同出席年會，今年除有張學良文化園區、陝西西安事變紀念館、瀋陽張氏帥府博物館外，還新加入2館，簽署備忘錄也期望能平等互惠、資源共享。

邱鏡淳表示，2011年遼寧省長陳政高捐贈2000萬台幣，兩岸聯手擴建打造張學良文化園區，如今周邊景點還有原住民族館、三毛故居、清泉天主堂、將軍湯等，去年在2017張學良兩岸三館交流年會揭幕的森之蛹地景藝術。

另外，自舊清泉吊橋拆下、長達1410公尺的百年鋼索，由國際藝術大師康木祥與桃園八德外役監獄18位收容人洗鍊後，將成「蛹生」藝術作品，今年底將整建完成，上演著「1條繩索、18羅漢、資源再生、聯結國際」的故事。

邱鏡淳力邀兩岸友人造訪張學良1946至1957年間幽居的新竹縣五峰鄉清泉部落，也可參訪浪漫台3線上的國家級古蹟金廣福、合興愛情車站，以及將於9月底開館的亞洲最大的泰迪熊博物館，將展示2000隻大大小小、各具特色的泰迪熊，台3線上的北埔、峨眉盛產東方美人茶，也是邱鏡淳力推的伴手禮。

(中國時報)

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