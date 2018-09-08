涂醒哲籲檢警調不要放水

2018年09月08日 00:58 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市政府7日辦反賄選活動，市長涂醒哲說「廣告片裡買票行情是1500元，但外面傳聞是3000或3600」，有議員搭腔說「3000至4500」，涂譏「警察局的資料老舊了」，又說「眾神反賄選，但若檢調還是放水，照樣選上且做到滿，賄選文化是對檢警的侮辱」，全場的檢警官員面露尷尬。

嘉義市政府辦反賄選活動，嘉義地檢檢署主任檢察官謝雯璣、市警察局長林水順率一、二分局警官參加，警方播映眾神反賄選宣導影片，涂醒哲對影片內容有異見，提出剖析，反問警方是「教人家買票或不賣票、反賄選？」

涂醒哲說，警察局宣導影片中把眾神搬出來，透過神明來反賄選，但若檢調、司法單位放水，還是抓不到買票的源頭，或只是找人來擔，賄選發展至今，怎樣閃躲、怎樣送錢都形成賄選文化，對檢警調是侮辱，請檢警調要認真查賄，還有反賄選獎金可領。

涂醒哲表示，嘉義市政府以重獎、重懲原則，動用第2預備金500萬元編列查察賄選獎勵金，鼓勵警察人員強力查察賄選，以及防制暴力介入選舉。

市警察局長林水順表示，查察賄選沒有上限、沒有時限、沒有底線，希望全民站出來反賄選。有員警說，買票行情眾說紛紜，警方辦案不隨外界謠傳起舞，認真查賄，查了就知道了。

(中國時報)