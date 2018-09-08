仕招基金會 夜訪街友送暖

2018年09月08日 00:58 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

中秋節是闔家團圓的日子，但許多街友幾乎都有著不得已的原因，無法和家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，7日凌晨犧牲睡眠夜訪1000名街友發送慰問金，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖。

旺旺志工團與台北市社會局社工，從6日深夜開始至7日凌晨，兵分3路由台北車站出發，分別前往北車廣場、華江橋、西門町、艋舺公園和台北橋等地周遭，發放中秋慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，也順道關心街友的生活需求和身體狀況。

「謝謝你們，中秋節快樂！」長期接受旺旺志工關懷的顏姓街友，原本躺在北車廣場座椅上睡覺，聽到志工來訪趕緊起身，領了禮金紅包不斷向志工道謝，他說，可以好好飽餐一頓，感激社會大眾沒有忘記街友。

仕招基金會副執行長彭澤惠表示，和旺旺志工一起關懷街友，已經是每年傳統，除了給予街友溫暖，也盼協助街友能夠養好身體盡快找到工作，脫離街友行列；旺旺中時媒體集團總部行政管理群法務處經理田炎欣也說，透過志工逐一慰問，希望讓街友重新燃起重回社會的渴望。

基金會主任周哲仁指出，全台灣目前已經有60名街友在基金會的協助與社工輔導下，重新回到社會，每天上街頭販售《中國時報》、《旺報》謀生，有街友甚至把掙到的錢存下來租房。

他說，基金會以飲水思源，反饋社會的出發點，致力公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。

(中國時報)