仕招基金會 夜訪街友送暖

仕招社福慈善基金會在旺旺志工支援下，前往台北車站周邊發放中秋慰問金給街友，讓街友備感溫暖。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

中秋節是闔家團圓的日子，但許多街友幾乎都有著不得已的原因，無法和家人相聚，仕招社會福利慈善事業基金會在旺旺志工團支援下，7日凌晨犧牲睡眠夜訪1000名街友發送慰問金，讓生活陷入困頓的街友們，備感過節溫暖。

旺旺志工團與台北市社會局社工，從6日深夜開始至7日凌晨，兵分3路由台北車站出發，分別前往北車廣場、華江橋、西門町、艋舺公園和台北橋等地周遭，發放中秋慰問禮金，志工除贈送每名社福單位列管的街友禮金500元，也順道關心街友的生活需求和身體狀況。

「謝謝你們，中秋節快樂！」長期接受旺旺志工關懷的顏姓街友，原本躺在北車廣場座椅上睡覺，聽到志工來訪趕緊起身，領了禮金紅包不斷向志工道謝，他說，可以好好飽餐一頓，感激社會大眾沒有忘記街友。

仕招基金會副執行長彭澤惠表示，和旺旺志工一起關懷街友，已經是每年傳統，除了給予街友溫暖，也盼協助街友能夠養好身體盡快找到工作，脫離街友行列；旺旺中時媒體集團總部行政管理群法務處經理田炎欣也說，透過志工逐一慰問，希望讓街友重新燃起重回社會的渴望。

基金會主任周哲仁指出，全台灣目前已經有60名街友在基金會的協助與社工輔導下，重新回到社會，每天上街頭販售《中國時報》、《旺報》謀生，有街友甚至把掙到的錢存下來租房。

他說，基金會以飲水思源，反饋社會的出發點，致力公益活動和推動社福事業，從事社會救助、落實老人福利和推展文化工作為宗旨，期許對社會略盡棉薄之力，讓旺旺的關懷與服務理念更加落實。

(中國時報)

貼心貓知己 最懂主人辛苦 心軟領養浪貓 彷如多了家人

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。