泳渡日月潭 逾2萬人挑戰

2018年09月08日 00:58 中國時報 廖志晃 ／南投報導 ／南投報導

2018年日月潭萬人泳渡，將於16日登場，共有44國、2萬1996人共襄盛舉，其中包括外籍泳客1148人，挑戰3300公尺長泳；另外，Chinese Taipei第4屆日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，將於15日率先舉行，挑戰5000公尺賽程。

南投縣長林明溱、交通部觀光局局長周永暉、日月潭國家風景區管理處處長洪維新等，7日為萬人泳渡代言，並揭曉挑戰人數，預祝泳渡平安順利。

林明溱說，今年泳渡創下最多國家泳士參加挑戰的紀錄，「名副其實」是世界級體育活動。Chinese Taipei第4屆日月潭公開水域游泳錦標賽及泳渡挑戰組，將以FINA國際泳總會國際比賽規格辦理；並為將於9月22日首度舉辦的馬拉松游泳國際邀請賽暖身，國際泳聯FINA亞洲游泳總會祕書長Taha Al Kishi也將出席見證，縣府將全力爭取成為國際游泳總會，世界馬拉松游泳賽積分站認可的賽事。

周永暉表示，日月潭泳渡活動歷經36年，從首屆500人到今年2萬多人，從國內體育活動到44國泳士參與，獲得國際認同，也成為我國具指標性的國際觀光及體育盛事，值得肯定。

萬人泳渡將於16日上午7時30分，在朝霧碼頭登場，由身障泳士率先出發，游泳到對岸的伊達邵碼頭。

另外，2018年台灣部落觀光嘉年華7日起在向山遊客中心舉行3天，推廣台灣部落觀光遊程。

(中國時報)