愛心議員黃嫈珺 家養13隻狗

黃嫈珺（右）最喜歡的「妹妹」不像一般人偏好的馬爾濟斯骨架細小，而是「粗勇型」。（張亦惠攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣議員黃嫈珺家中共有13隻狗，有些是救援的流浪狗、有些是朋友送的，在黃嫈珺家隨處可見狗狗悠閒散步、在樹下休息的身影。

黃嫈珺認為，自己有能力可以給牠們好的環境，因此，在網路上看到認養訊息，如果允許的話，就會將狗狗帶回家，不過，囿於空間也無法認養太多，選擇定期捐款給救援流浪狗的人助養。

2008自美國返台後在台北上班，當時開著一台march小車的黃嫈珺說，有許多因受傷、被虐的狗、貓不方便上計程車跟捷運，自己就在流浪動物緊急救援小組擔任志工，義務載狗、貓就醫，現在若遇到流浪動物，也會將牠們帶到動物醫院檢查、治療，當起暫時性的中途之家。

黃嫈珺笑說，他們家的狗狗聽得懂「印尼腔中文」，平時都很喜歡跟印尼籍的Amei一起去倒垃圾，甚至有幾隻狗喜歡跟Amei睡在一起，平常他們就在家中的庭院裡自由活動，也因為住在鄉下，有庭院、好的環境能讓狗狗自由的活動，才能一次養了13隻。

談起13隻狗狗中最喜歡哪隻？黃嫈珺笑著抱起1隻馬爾濟斯「妹妹」說，以前有1隻馬爾濟斯叫「波比」，但因為意外去世，一般人養馬爾濟斯偏好骨架細小的，但剛好已故的「波比」跟「妹妹」都屬於粗勇型的，抱起來手感很像，個性也都很貼心，最為討喜。

(中國時報)

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