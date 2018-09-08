防疫禁入校園 挨批沒邏輯

高雄市三民區傳出登革熱疫情，衛生局人員日前到正興國中消毒。（林瑞益翻攝）

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中國時報
／高雄報導

高市三民區傳出登革熱疫情，衛生局要求鄰近的民族國小、正興國中教職員全面採血檢驗，並禁止民眾進入2校活動，教師團體痛批防疫荒腔走板，若校園是疫情危險區，學生為何不停課？旁邊的科工館也沒管制進入，「難道蚊子會轉彎？」

高雄市教育產業工會理事長鄭穎聰說，三民區安發里、寶龍里發現登革熱確診病例後，衛生局要求民族國小、正興國中教職員全面採血，若拒絕可處6萬至30萬元罰鍰，且禁止社區民眾進入2校，日前因仍有市民入校運動，對正興國中開舉發單。

「防疫沒邏輯，只拿學校跟教職員祭旗！」鄭穎聰說，若2校是疫情高危險區，學生卻繼續上課且不必抽血檢驗，莫非學生健康不重要；一街之隔的國立科學工藝博物館也沒管制進入，每天仍有大批孩童、民眾出入，形同防疫漏洞。

高市衛生局疾管處長潘炤穎表示，目前疫情是在社區，而非校園；管制學校是避免民眾進入校園，被病媒蚊叮咬，把社區疫情傳進校園。

至於老師與學生是從社區進入學校上課，衛生局說，將對師生做好健康管理，若發現有人身體不適，將立即關注是否感染登革熱。

衛生局強調，管制學校相對容易，科工館屬開放空間，人員流動性高，考慮比例原則，尚無必要封館；且學校噴藥後病媒蚊密度降低，風險比社區低，管制學校是避免帶有病毒的人進入校園，進而影響師生健康。

(中國時報)

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