第一果菜市場改建案 北市府被問倒

2018年09月08日 00:58 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

北市府因第一果菜批發市場改建案，與北農總經理吳音寧針鋒相對，尤其市長柯文哲數度動怒表示，吳音寧未將方案在正式會議中提案討論，卻把方案PO上臉書，讓他很受不了，呼籲吳回到體制內討論。

吳音寧7日仍透過臉書表示，此案攸關農產運銷重大建設，討論沒有體制內外問題，應該集思廣益，研擬出更好的方案，市府下周一舉行雙首長會議，會親自到場。

昨下午市議員周柏雅在市政總質詢時詢問市府官員市場改建140億預算包括農產、漁產各多少坪數，在場工務局長彭振聲與產發局長林崇傑，以及市場處長許玄謀面面相覷無法回答出確實的數字，一查就花了將近5分鐘，全場只見官員不停查找資料，氣氛頗為尷尬。

柯文哲還一度對官員說「講清楚啦，到底是多少？」周也說「你們批評吳音寧是批評假的嗎？」最後才查出市場改建總樓地板面積約31萬平方公尺（9.6萬坪），其中漁產占13多萬平方公尺，農產19萬多平方公尺。

周柏雅氣憤指出，這些都是基本再基本的問題，先前議會之所以刪減預算，就是因為市府規畫很籠統，很多事情還沒定案，現在還在討論改建後的樓層分配等，這些爭議根本是預算送到議會之前就該先談好，「你們不覺得不好意思嗎？」

北市府發言人劉奕霆則表示，散會後市長確實有面露不悅，但不到生氣，他也提醒官員這些數字平常就要準備，不要等到被問才在那邊算。

(中國時報)