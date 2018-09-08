首間智能長照中心 苗栗開幕

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中國時報
何冠嫻／苗栗報導

衛生福利部苗栗醫院為配合長照2.0政策，於後龍鎮北龍里設立A＋B社區式服務類長期照顧中心，並和台積電合作建設全台部立醫院第一間，結合智能照顧的長照據點，7日由苗栗衛生局長張蕊仙偕同衛福部政務次長呂寶靜等人揭牌，邁入新紀元。

苗栗醫院院長許振榮更將中心命名為「田心寶學堂」，將強化長者的學習與能力，全方位落實長者照護，並合併A據點的整合型服務中心，提供諮詢、申請與照顧計畫擬定、監督及資源連結，打造多功能服務據點。

許振榮說，透過1年半的時間與台積電基金會副執行長彭冠宇開會討論，將智能科技導入長照中心，研發安全感測器，以平安符形式包裝別在長者胸前，若長者離開安全範圍，便會警示工作人員，達成即刻照護的機制。

許振榮也強調，透過智慧傳輸，將長者的身體行動量表寄送給醫院與家人，讓家人安心，更讓醫院能即時掌握醫療照護。另外，家屬更能透過網路，看見長者們的活動紀錄及照片，讓家人們能放心並親近長者們在長照據點的日常生活。

呂寶靜表示，透過智能照顧系統，可減少工作人員文書抄寫的作業時間，能將更多的照顧能量與時間用於長輩及家屬的需求上，並期許智能系統能推廣到全國有需要的日間照顧機構使用，提供各地長者們完善的照護。

(中國時報)

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