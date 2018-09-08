花蓮好柚趣 推廣在地老欉文旦

花蓮縣政府行銷優質文旦柚現場，滿是文旦柚加工品，頗為吸睛。（范振和攝）

友善列印
中國時報
范振和／花蓮報導

中秋節快到了，花蓮縣政府農業處7日上午於縣府大禮堂，舉行文旦柚上市記者會，推廣在地優質老欉文旦柚、加工品及各式農產禮盒，期盼提供國人多樣化的佳節贈禮選擇。

副縣長蔡運煌表示，今年花蓮的文旦柚拜氣候適宜之賜，鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且汁多味美，甜度可達11度以上，盼全國鄉親支持花蓮在地辛勤柚農，把握品嘗花蓮好柚好滋味的好時機。

縣府農業處長羅文龍提醒，選購文旦柚有3要訣，果品外型底部開闊呈現梨形；要有沉重感（單顆重量介於400至600公克最佳）；表皮光滑飽滿且油胞細緻。另，文旦柚採收放置一段時間「辭水」過後，果肉質地將更為柔軟，甜度也會提高。

文旦柚展示會場，也有多項以文旦柚加工品，包括文旦柚酥、文旦柚啤酒、文旦柚冰砂、柚皮糖、青柚燒等，與會人士品嘗後，紛紛叫好。羅文龍強調，8日起將有系列花蓮縣文旦柚的全台展售行銷活動，期盼好滋味飄散全台。

依行政院農委會農糧署調查資料顯示，去年花蓮縣文旦柚種植面積約為1066.64公頃，佔全台種植面積24.96％，年總收量2萬1千餘公噸，瑞穗鄉、玉里鎮是主產區，在水份充足且適宜的生長環境下，花蓮縣文旦柚品質相當穩定。

(中國時報)

廠商私運布料到大陸 軍備局緊急… 桃園亞矽投資案 議會擬再審

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。