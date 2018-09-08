花蓮好柚趣 推廣在地老欉文旦

2018年09月08日 00:58 中國時報 范振和／花蓮報導

中秋節快到了，花蓮縣政府農業處7日上午於縣府大禮堂，舉行文旦柚上市記者會，推廣在地優質老欉文旦柚、加工品及各式農產禮盒，期盼提供國人多樣化的佳節贈禮選擇。

副縣長蔡運煌表示，今年花蓮的文旦柚拜氣候適宜之賜，鮮果外觀光滑飽滿，肉質細密且汁多味美，甜度可達11度以上，盼全國鄉親支持花蓮在地辛勤柚農，把握品嘗花蓮好柚好滋味的好時機。

縣府農業處長羅文龍提醒，選購文旦柚有3要訣，果品外型底部開闊呈現梨形；要有沉重感（單顆重量介於400至600公克最佳）；表皮光滑飽滿且油胞細緻。另，文旦柚採收放置一段時間「辭水」過後，果肉質地將更為柔軟，甜度也會提高。

文旦柚展示會場，也有多項以文旦柚加工品，包括文旦柚酥、文旦柚啤酒、文旦柚冰砂、柚皮糖、青柚燒等，與會人士品嘗後，紛紛叫好。羅文龍強調，8日起將有系列花蓮縣文旦柚的全台展售行銷活動，期盼好滋味飄散全台。

依行政院農委會農糧署調查資料顯示，去年花蓮縣文旦柚種植面積約為1066.64公頃，佔全台種植面積24.96％，年總收量2萬1千餘公噸，瑞穗鄉、玉里鎮是主產區，在水份充足且適宜的生長環境下，花蓮縣文旦柚品質相當穩定。

(中國時報)