桃園亞矽投資案 議會擬再審

2018年09月08日 00:58 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園亞矽創新公司投資案，7日進行提案審查，國民黨舒翠玲、魯明哲及詹江村等議員炮轟連連，無黨籍市議員李雲強不滿藍營強力杯葛及二次發言，與舒拍桌對罵，議長邱奕勝裁示中場休息。市長鄭文燦表示，中華電信在看議會的態度，若議會不支持恐投資止步，最後由國民黨團書記長林正峰緩頰，提議市府重新補提資料，交由3黨團簽署後，於12月14日再審。

「國民黨團絕對不會同意！」舒翠玲說，桃園財產作價投資，若股權沒超過50％，不會同意此案。魯明哲則認為，議會審議是最後把關，土地作價後，所有權在哪裡？原本持股比例為40％比60％，調整後為49％比51％，「我希望過半」。

「若過半我們自己做不就好了！」鄭文燦態度強硬，他說亞矽選在桃園，對桃園產業影響很大，亞矽研發中心在青埔，第一階段文中三用地審議變更產專區，市府提案議會是第二步，「就是要成案，不然怎麼走下一步」。

「只是把市府左邊的土地交給右邊航空城公司」，鄭文燦強調，土地過給桃園航空城公司100％持有，若要開發還要報行政院核准，經過公司董事會通過，光世代跟航空城公司100％擁有主導權。

「議員擔心的問題不會存在，我承諾光世代公司會來議會報告。」鄭文燦說，未來議員要求監督，他們會來定期報告，這個投資案市府提供場域，若僅收租金僅有一點點，「我們還參與營運」，遭舒翠玲指「那只是私人承諾」。

(中國時報)