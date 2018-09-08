6旬夫妻行蹤不明 家屬憂心

2018年09月08日 00:58 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

農曆7月怪事多！家住新竹市的黃家文、徐梅英夫婦，5日共乘機車出門後遲未返家，家屬焦急萬分通報竹、苗警方協尋。然夫婦手機訊號一度消失在苗栗頭屋鄉北坑村，救難協會6日深夜動員20多人搜尋3個多小時無功而返，7日中午已在新竹火車站尋獲機車，並重新釐清兩人應在南庄向天湖一帶失蹤。

失聯夫婦的女兒黃妙慧表示，父親黃家文與母親徐梅英分別67及65歲，父親退休後曾經營雜貨店但已結束營業，母親目前還在竹市擔任停車場收費員，兩老經常會騎車到頭份及竹南的客運站，轉搭巴士到郊區或南庄步道休閒運動。

黃妙慧說，雙親同住生活，5日一早6時51分共乘機車外出，未交代要到哪裡，遲至晚間都未返家，母親6日未到班，同事找人她才知道雙親失聯，當晚查出母親手機訊號一度在頭屋農會供銷部附近消失。

黃女除通報竹、苗警方協尋，也在臉書社群PO文請網友幫忙，頭屋鄉長江村貴獲悉後，協調救難協會動員20多人，在頭屋、造橋及後龍交界山區搜尋3個多小時，但未發現機車也沒找到人。

黃妙慧7日到頭屋分駐所尋求鄉長江村貴、救協理事長黃錦瑞及副所長巫仁雙等人協助，並趕往電信公司調閱通聯紀錄，更精準定位。

近午時分，警方已在新竹火車站尋獲老夫婦的機車，同時比對軌跡確認他們搭火車到竹南站，再改搭客運進入南庄向天湖一帶，警方調閱附近監視錄影帶過濾，同時發動消防及山青等民力搜尋。山區天候不佳，家屬憂心忡忡，希望有奇蹟出現。

(中國時報)