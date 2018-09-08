6旬夫妻行蹤不明 家屬憂心

6旬黃姓夫婦於5日上午10時許抵南庄向天湖，身影出現在賽夏文物館廣場。（陳慶居翻攝）

友善列印
中國時報
／苗栗報導

農曆7月怪事多！家住新竹市的黃家文、徐梅英夫婦，5日共乘機車出門後遲未返家，家屬焦急萬分通報竹、苗警方協尋。然夫婦手機訊號一度消失在苗栗頭屋鄉北坑村，救難協會6日深夜動員20多人搜尋3個多小時無功而返，7日中午已在新竹火車站尋獲機車，並重新釐清兩人應在南庄向天湖一帶失蹤。

失聯夫婦的女兒黃妙慧表示，父親黃家文與母親徐梅英分別67及65歲，父親退休後曾經營雜貨店但已結束營業，母親目前還在竹市擔任停車場收費員，兩老經常會騎車到頭份及竹南的客運站，轉搭巴士到郊區或南庄步道休閒運動。

黃妙慧說，雙親同住生活，5日一早6時51分共乘機車外出，未交代要到哪裡，遲至晚間都未返家，母親6日未到班，同事找人她才知道雙親失聯，當晚查出母親手機訊號一度在頭屋農會供銷部附近消失。

黃女除通報竹、苗警方協尋，也在臉書社群PO文請網友幫忙，頭屋鄉長江村貴獲悉後，協調救難協會動員20多人，在頭屋、造橋及後龍交界山區搜尋3個多小時，但未發現機車也沒找到人。

黃妙慧7日到頭屋分駐所尋求鄉長江村貴、救協理事長黃錦瑞及副所長巫仁雙等人協助，並趕往電信公司調閱通聯紀錄，更精準定位。

近午時分，警方已在新竹火車站尋獲老夫婦的機車，同時比對軌跡確認他們搭火車到竹南站，再改搭客運進入南庄向天湖一帶，警方調閱附近監視錄影帶過濾，同時發動消防及山青等民力搜尋。山區天候不佳，家屬憂心忡忡，希望有奇蹟出現。

(中國時報)

搭公車只投3元 慘遭司機撂倒 小英讚林佳龍招商有成

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。