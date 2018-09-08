農林漁牧總產值 雲林連3年冠全台

2017年雲林縣農林漁牧產值達794億元，斗六文旦產值具有一席之地。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林縣106年農林漁牧總產值達794億元再創新高，104年、105年、106年蟬聯3年全台第一。根據行政院主計總處調查，雲林縣農業總產值為794億元，約占全國農業總產值14.4%，2017年相較於2016年成長2.12%。

行政院主計總處公布2017年農林漁牧產值調查，雲林縣高達794億產值，遠超過第2名屏東縣的738億，兩者相差56億元，2014年屏東縣農業產值是全台第一，2015年之後連續3年被雲林縣超越。

雲林縣府指出，雲林縣2017年794億農業產值涵蓋農業412億元比去年略減1.7億元；畜牧323.7億元比去年多14.6億元；漁業產值58.2億元比去年多3.6億元。整體而言，比2016年成長16.5億。

縣府表示，2015年農業產值413.7億元首度超越屏東縣，2016年777.5億元蟬聯全台農林漁牧產值之冠，2017年再刷新為794億元，比前一年又成長2.12％。

縣長李進勇7日在縣議會總質詢宣布此一消息表示，雲縣農業人口近4成，縣府極為重視農業，農業產值自2016年以來連續3年全台居冠，除代表雲林縣在農業的重要地位，也是給予農民辛勤付出的最大肯定與喝采。

針對823豪雨災情，李進勇澄清，8月25日前雲林尚未列入天然災害現金救助區，但賴院長8月25日上午到雲林關心災情，他當面請求將雲林縣列為救助災區，賴院長當場致電農委會主委林聰賢，現場宣布雲林縣已達到「農業天然災害救助辦法」現金救助與低利貸款標準。

(中國時報)

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