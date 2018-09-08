不用簽名！柯黑卡秒殺追加

台北市議員王世堅回擊「柯P認同卡」順勢推出「柯黑卡」，推出後大受歡迎，5000張被索取一空，王世堅緊急加印3000張。（林縉明攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲推出「柯P認同卡」，實際簽署人數卻僅有個位數，市議員王世堅的「柯黑卡」反而大受歡迎，短短幾天就發出5000張，還供不應求，王世堅決定再追加3000張。王世堅表示，柯市長誤判情勢，竟要求監督市政的議員參選人要簽名才站台，太離譜，反觀「柯黑卡」訴求簡單明瞭，不用簽名，只要認同就能索取。

王世堅嗆「珍重不見」

王世堅為反制「柯P認同卡」，日前宣布推出「柯黑卡」，首刷2000張短短3天發完，王世堅辦公室緊急加印3000張，開放索取被依舊「秒殺」，王世堅7日表示，當初沒想到反應會那麼熱烈，現在又再追加3000張，只要民眾有需要就會繼續印。

針對「柯P認同卡」反應冷、「柯黑卡」超熱絡，王世堅認為，柯列的16個項目，都是眾所皆知的普世價值，且改革應用在年金改革等重大政策，而不適取消敬老津貼，柯強迫他人認同這些很空洞的東西，實在很瞎。

柯文哲酸「你會失望」

「我柯黑我驕傲」王世堅說，柯黑卡訴求簡單，像是不學柯P說謊欺騙、收割市民努力、掩蓋自己不力等，只要認同理念都可以領。王世堅強調，發行「柯黑卡」並非考量選舉，若為選票考量，4年來應該當市長背後靈，而不會冒著被歸類「柯黑」議員的風險也堅持監督市政。

柯文哲與本屆議員任期即將在年底屆滿，昨下午市政總質詢，是「柯黑議員」王世堅本任期最後一次質詢柯文哲，就在質詢時間即將結束時，王世堅告訴柯文哲，「我必須跟你說一聲，珍重，但不見，希望下一任進到議會，你不是我質詢的對象」；但柯隨即反擊「你會失望的」，兩人交鋒照樣火花十足。

(中國時報)

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