蘇：時空不同 侯：人民心中有尺

國民黨新北市長參選人侯友宜7日下午3時許前往喜憨兒板橋烘焙屋，與喜憨兒一起製作蛋黃酥。（葉書宏攝）

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中國時報
／新北報導

都更議題持續成為藍綠關注焦點，民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為擔任台北縣長任內都更僅完成1件，是因時空背景不同；對此，國民黨新北市長參選人侯友宜表示：「人民心中自有一把尺看待！」

侯籲支持喜憨兒月餅

侯友宜7日拜訪喜憨兒庇護工場「板橋烘焙屋」，挑戰手作蛋黃酥。喜憨兒耀中、奕婷示範如何「手藝好才不會露餡」；侯友宜呼籲，更多市民多訂購喜憨兒做的月餅糕點，讓大家過一個快樂的中秋節。

侯友宜說，中秋節快到了，但喜憨兒做的的月餅糕點，近來銷售量不如往年，需要更多人的愛心來支持。

對於蘇貞昌都更政策被批評向侯「致敬」一事，侯友宜表示，自己這半年多來，已經跑遍淡水、永和、新店、蘆洲和三重等地，會勘多處危老房屋的居住安全狀況。侯感嘆，看到日本北海道震災嚴重，就會想到新北市這些老舊房屋，要是遇到同樣狀況，沒有任何人能夠承受可能發生的生命財產損失。

侯友宜強調，「大家重視都更，這是我們要走的方向，我們大家一起來，為我們的居住安全公共安全打拚來做都更。」

侯友宜表示，會展現協調力、溝通力跟魄力，把這個都更做得更好，讓民眾的居住安全，公共安全，包括居住正義都能夠翻轉，讓新北市的城市風貌變得不一樣。

侯友宜表示，國民運動中心和公共托育等，在蘇縣長時代是沒有做的，新北市升格前，汙水接管普及率是7％，如今市府做到逾8成，而新北市完工了26件都更案，老縣長任內完工1件，「我們自己好好做，人民的心中自有一把尺」。

蘇強調規畫新板魄力

蘇貞昌表示，自己當縣長時30年以上的房子才9萬2000件，現在是67萬件，時空背景完全不同，法令、規定、政策也都不一樣，以往規畫新板特區的魄力、執行力，帶著5個引擎，要讓新北67萬戶、過去8年都更牛步大大改善，一定讓新北更新更好，大家住得更新更好。

(中國時報)

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