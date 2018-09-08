桃市議員搶票 藍拚席次過半

2018年09月08日 04:11 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

地方盛傳藍營市長、市議員分裂投票，陳學聖（右二）背水一戰。（呂筱蟬攝）

桃園市長選情冷，外界普遍認為現任市長鄭文燦肯定連任，國民黨眼看市長無望，做好切割準備，力拚議會議員席次過半。鄭文燦的高支持度，是否能轉化成小雞選票不一定，綠營議員提名總席次過半，多區形成「自己人對打」，地方輔選人士認為，議會藍大於綠版圖機會仍大，府會維持「藍綠共治」局面。

無黨籍參選者 來勢洶洶

今年也有許多無黨籍參選人出征，像是八德區的段樹文、龜山區脫黨參選的李雲強、新屋區長徐同治、前楊梅市長彭聖富等，都實力堅強。無黨聯盟總召張運炳認為，依藍綠提名來看，席次都不會過半，無盟力拚當選10席，將是議會關鍵的第三影響力。

藍勤跑基層 綠母雞拉抬

地方上一直盛傳桃園市藍營市長與市議員「分裂投票」，市長仍選鄭文燦，市議員再投國民黨籍參選人，雖然陳學聖多次強調選情不如外界所說「悲觀」，但同黨籍市議員參選人，私下不諱言「兄弟登山，各自努力」，歷經上屆市長意外落敗，國民黨議員危機意識提高，比民進黨還要勤跑基層，「和陳學聖給人的感受絕對不一樣」。

反觀民進黨鄭文燦選情樂觀，相對可花更多氣力輔選同黨市議員，力拚議會席次過半，達成「完全執政」。然而這次民進黨市議員提名，除了中壢區僅保守提名5位外，其他各區恐因高額提名，讓票源分散導致席次縮減，像平鎮區應選6席，民進黨竟提名4席，撇除與其他黨籍參選人競爭，自己人的搶票更激烈。

綠營衝刺議員席次，鄭文燦輔選作業逐步加溫，鎖定形象清新、沒有政治包袱的新人參選為輔選重點，發揮「母雞」效應拉抬選情。

(中國時報)