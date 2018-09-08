老人健保補助 林盧二人攻防

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左六）7日推出的第一波政見CF，主張要恢復老人健保補助。（盧金足攝）

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中國時報
／台中報導
台中市府新聞局長卓冠廷7日表示，台中市府改革老人健保補助，投注長照據點、長青學苑，長輩福利「看得到、用得到、找得到」。（盧金足攝）

國民黨台中市長參選人盧秀燕7日推出第一波政見CF，以「盧秀燕主張恢復老人健保補助」為訴求，強調要減輕市民負擔，呼籲台中市長林佳龍認錯，跟進她的政見。台中市新聞局長卓冠廷則表示，市府改革老人健保補助已落實排富，弱勢長輩完全不受影響，盧看似回歸政策討論，仍以錯誤訊息做人身攻擊，盼參選者自重。

盧批林取消億元補助

盧秀燕偕同台中市議會國民黨團議員宣布第一波政見CF，批評林佳龍取消1、20億的老人健保補助，市府不補助，就要由子女來負擔。

盧秀燕質疑「人民納稅錢到底都花去哪裡了？」呼籲林佳龍迷途知返，年輕人普遍低薪，長輩不忍開口讓孩子代繳健保費，台北市、新北市、桃園市、高雄市都有老人健保補助，若當選市長，一定會恢復65歲以上的老人健保補助，減輕年輕一代的經濟負擔。

市府強調資源花刀口

卓冠廷表示，市府補助真正需要幫助的1萬2000名低收及中低收老人，弱勢長輩完全不受影響，並將節省下經費以社會投資理念，將資源用在刀口上，全面提升老人福利。

「鼓勵長輩多多出門活動，創造正向的循環！」卓冠廷強調，市府完成長青學苑倍增計畫，推動長照、樂齡等托老政策升級，長照據點更是全國最多，擴充敬老愛心卡功能，透過折抵就醫及計程車等費用，服務「看得到、用得到、找得到」。

(中國時報)

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