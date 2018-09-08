麥寮鄉親喊 還我鄉長選擇權

2018年09月08日 04:11 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣麥寮鄉長許忠富棄選連任，形成鄉代會主席蔡長昆同額選舉，引起一群麥寮年輕人不滿，成立廢票聯盟，7日向許遞交陳情書，訴求「還我鄉長選擇權」。許和立委蘇治芬都對沒事先向鄉親報告致歉，許強調，會盡力為優秀參選人輔選。

廢票聯盟 批黑箱授受

「還我鄉長選擇權、拒絕黑箱授受！」200多位麥寮鄉民身穿印有「還我鄉長選擇權」黑色T恤表達訴求，要求許忠富還給麥寮人鄉長選擇權利，支持廢票聯盟鼓吹鄉民投廢票，其次要求鄉代會應公開審查公所預算並錄影，麥寮籍的雲林縣議員林深、林建鴻及許志豪都簽名支持，特別的是，許志豪和許忠富同樣是民進黨員。

廢票聯盟發起人許軒豪指出，許忠富刻意造成「同額不同人」，剝奪鄉民自主選擇鄉長的基本權利，更抹滅鄉民4年來對其支持與信任，已毫無誠信可言。

許忠富出面接下陳情書，陳抗群眾每人手持一根麥子放在公所台階，象徵憑弔麥寮民主已死後逐一離去，過程和平理性。

許忠富對沒事先宣布退出鄉長選舉，辜負鄉親期待表示歉意，強調背負鄉親期望進入鄉公所，從沒忘記承諾，很感謝大家力挺才有豐碩成果，讓麥寮的改變有目共睹，他的決定都是為了麥寮繼續發展，無法逐一請益，讓鄉親誤解，造成風波，深感自責。

籲投廢票 諷民主已死

許忠富稱尊重廢票聯盟訴求，因每個人都有表達意見的權利，他會繼續打拚爭取成果報答鄉親，希望大家共同為麥寮努力。

(中國時報)