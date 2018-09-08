綠旗揮不動 屏東脫黨參選多

過去在南部插綠旗參選幾乎就是勝選保證，如今光環是否黯淡？仍待年底選舉結果出爐才能知曉。（林和生翻攝）

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中國時報
／屏東報導

年底地方選舉，長期由民進黨執政的屏東縣，以往不少人可望揮軍掛著綠旗，提高當選機率，今年卻出現不少鄉鎮長參選人退黨求去，綠色光環是否黯淡？仍待選舉結果出爐才能知曉。

茶壺風暴 鐵票鬆動

前副總統呂秀蓮日前批評民進黨失去黨德和黨魂，「與其痛苦留下，不如歸去」，引爆茶壺裡的風暴，如今這波退黨效應竟延燒至屏東，根據統計，全縣33鄉鎮中，共有5鄉6人退黨參選。

其中爭取連任的枋山鄉長洪啟能及另名黨內初選失利的陳德昌，堅持登記參選枋山鄉長，民進黨屏東縣黨部日前已召開評委會，並將決議送交中評會，恐遭開除黨籍。洪啟能談及此事曾表示，自己沒有違法、違紀，且對鄉親還有服務的義務，因此堅持參選到底。

車城鄉首位女鄉長張春桂則選擇「脫黨參選」，她委婉的說，考量地方和諧，她並沒有參與初選，不過服務人民的熱忱並沒有消失，所以決定用此方式參選。

綠色光環 有待檢驗

擔任潮州鎮民代表、擁有13年黨齡的潘素霞同樣是退黨參選，她說，這次黨內初選疑雲重重，廢票高達1/3，如此制度如何讓人信服？雖然退黨讓她難過，但為了潮州仍做此決定。

另外包括高樹鄉梁清旺、萬巒鄉曾培書、崁頂鄉蔡和順及曾輝地等人，都已退出民進黨，進而投入鄉長選舉。根據民進黨章規定，退黨參選者5年內都無法申請入黨。

(中國時報)

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