台北燈節爆黑箱 市府回應無不法

2018年09月08日 00:58 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市議員王世堅7日在市政總質詢播放音檔，踢爆市政顧問蔡壁如要求台北燈節得標廠商分包1000萬元給特定業者，甚至讓業者去沿門托缽募款，他痛批柯市府暗黑操作，不但違法還淪為丐幫；對此，市長柯文哲僅說，他不可能知道標案細節，副市長陳景峻則強調，絕沒有違法。

昨午議會進行市政總質詢，議員林世宗質詢後輪到王世堅，不料，除了林世宗的麥克風正常外，其餘全部故障，王世堅換位子，還虧柯文哲，「希望這不是你的陰謀操作，你應該不至於那麼壞。」讓全場哄堂大笑。王世堅帶來一隻大型的充氣「木馬」當作質詢道具。

王世堅質詢開始，播放一段錄音檔，明確聽見蔡壁如對燈節得標業者說，「老闆的意思是說這樣子，1000萬很清楚切出去給他們(紙風車)辦遊行」，指蔡在業者合法得標後，卻要求分包給特定廠商，還要廠商自行募款。

他痛批，合法得標的廠商是由13位評審委員評定第一名，結果蔡壁如竟要求廠商分包、募款，北市府不但違法，還淪為丐幫，市府辦這麼大的活動，一魚兩吃，愚弄市民又做政治公關，有這種「化緣條款」，當初編4000萬預算是在欺騙大家嗎？

對此，柯文哲僅表示，他當市長不可能每個標案細節都知道，眼見議員仍不滿意，陳景峻和北市觀傳局長陳思宇至備詢台救火，但王世堅只讓柯發言，陳景峻仍說，整件事有來龍去脈，絕沒有違法，氣得王世堅愈講愈激動，柯文哲建議他「你要不要吃藥，吃一下好了。」

事後陳思宇解釋，得標廠商同意將無法履約部分由其他單位執行，不是市府要求拆標，另為使活動順利，廠商可透過尋求贊助支應公務預算不足，一切皆有依據，沒有預算編列不當情況。

(中國時報)