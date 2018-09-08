覆蓋對手競選布條 參選人挨批

無黨籍桃園區議員參選人黃成峻指自己的選舉看板（右圖）突遭撤換，變成民進黨籍參選人余信憲的看板（左圖）。（蔡依珍翻攝）

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中國時報
／桃園報導

隨著登記參選結束，選舉廣告看板也如雨後春筍般湧出，但近日卻傳出參選人余信憲覆蓋對手競選布條、改掛自己看板，就連同黨同區、要競選連任的議員也遭殃，引發網友撻伐，余信憲本人喊冤，強調看板都是團隊處理，自己並不知情，「詳情要問我爸爸！」

無黨籍參選人黃成峻把矛頭指向民進黨籍參選人余信憲，指自己經地主同意後，在桃園區民生路的地下道出口，張貼個人海報，沒想到短短3周，原本放在他上面的對手余信憲看板突然「變大了」、擴張到他原本的位置，經友人告知，才知道自己的看板「不見了」，把對比圖放上臉書，協尋「帥氣的看板」，網友見狀痛批余沒水準，號召用「選票」還成峻公道。

黃成峻強調，自己是無黨籍，沒有政黨奧援，全靠地方支持者友情贊助，對手一聲不吭就撤掉自己看板，真的嚥不下這口氣，不想把事情鬧大，然而為了遏止選舉歪風、點到為止，也不追究法律責任，余的父親事後請小姐送他的看板回服務處，但覺得余信憲至今仍欠他一個道歉。

議員李光達也遭殃，他本人避談，但競選團隊都大喊不公，強調余信憲初選就曾強占李搭建好的鷹架，李不計較，沒想到近日又二度重演，團隊重話抨擊：「還沒當選就這麼惡霸、當選還得了！」余事後送服務處一盒水果想息事寧人，李光達團隊退回，直言選舉不應出奧步。

(中國時報)

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