參選里長人數增 民進黨籍反減45％

2018年09月08日 04:11 中國時報 許哲瑗／新北報導

根據新北市選委會統計，年底選戰中共有1851人登記參選里長，比起本屆的1708人，多出逾100人，但其中以民進黨提名身分登記參選者，本屆共74人，年底選舉卻僅剩41人，大幅銳減45％，基層里長指出，由於大環境惡劣，一旦染上色彩，除了容易切割選民，決策時也綁手綁腳。

同額競選的樹林區中山里長簡炎輝表示，他從最早參選市民代表以來，一直都是以無黨身分來為民服務，畢竟里長、市民代表屬於最基層的選舉，講究的是為民服務，無須區分黨派。

曾先後加入國民黨、民進黨的鶯歌區建德里長林真達則是一針見血指出，不管是藍是綠，以政黨身分投入里長選舉，就是在切割選民的認同，在只搶一半的選票下，當選機會自然渺茫。

林真達透露，鶯歌本屆里長選舉中，打著政黨提名者幾乎全都落敗，因此在年底選舉裡，原有某一參選人打算掛政黨提名參選，但由於該里競爭激烈，這名參選人在眾人勸諫下抽回政黨推薦書，改以無黨籍身分參選。

前幾屆激烈選舉中，都為綠營披掛上陣打贏選戰的的土城區日和里長李福源，今年卻選擇與民進黨切割，改以無黨籍身分參選，他坦言「大環境問題啦！」認為里長還是不要沾上藍綠，專心為民服務就好。

「不要成為夾心餅乾！」具民進黨籍的樹林區圳福里長蘇益和，堅持以無黨籍身分參選，他指出，里長一旦沾上色彩，容易讓里民誤會有預設立場，做決策時更是綁手綁腳。

蘇益和說，里長工作就是服務里民，曾有任職軍公教的里民希望他能站出來為中央改革發聲，但他認為，如今大環境惡劣，近年他發現身邊有幾位里長，都明顯地不愛沾染政治，「敏感的議題少碰為妙」，否則跳到黃河也洗不清。

(中國時報)