苗檢再出招LINE反賄選貼圖上線

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中國時報
／苗栗報導

苗栗被檢警調單位列為賄選熱區之一，地檢署繼多年前在大山火車站1幅「買票犯法、賣票也犯法」反賄選布條網紅之後，檢察長最近拜會警調強化查察賄選及暴力介入選舉作為，另自製反賄選LINE貼圖供民眾下載，讓民眾平日互相問候早、晚安的同時，宣導「乾淨選風‧拒絕賄選」。

苗栗地檢署主任檢察官陳宗豪指出，苗檢自製反賄選LINE貼圖，供民眾下載，希望方便民眾彼此互動使用，並兼顧反賄選宣導。

檢方使用的圖片也協助行銷三義舊山線龍騰斷橋、勝興火車站及造橋南瓜隧道等。

其中在勝興火車站圖片搭配的標語「可以買賣車票、不可以買賣選票」，與10多年前在後龍大山火車站懸掛「親愛的鄉親，買票是犯法，賣票也有罪！」的布條，實有異曲同工之妙。大山火車站的標語，引起網友熱烈回應，有人說「我只想回家，到底要不要買票？」，也有留言「返鄉之路太遙遠！」

陳宗豪說，由於LINE貼圖使用非常普遍，地檢運用免費軟體自製貼圖，照片以苗栗的知名景點為主，呈現苗栗在地的特色，另在照片上加入早安、晚安等問候語之外，也加入反賄選的元素，例如強摘的瓜不甜、選舉買票的不能選，火車在軌才安全、選舉買票很危險等。

反賄選貼圖已完成20張，歡迎進入苗栗地檢署網站下載使用，也協助檢警調宣導反賄選，共同淨化苗栗選風。

(中國時報)

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