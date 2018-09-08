魏明谷競選生力軍 「學姊」歸隊

魏明谷競選團隊劉珊伶歸隊，代號630，27歲的她，年輕貌美，被封為谷哥的「學姊」，擔任媒體聯絡人。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

谷哥的「學姊」歸隊了！彰化縣長魏明谷競選團隊的媒體聯絡人劉珊伶，代號「630」，4年前大學剛畢業就投入選戰，漂亮美眉滿腔熱情，幫忙競選團隊發新聞稿，又快又準，這次再回來，團隊多了生力軍，高興的直呼正妹「學姊」回家了。

劉珊伶是淡江大學全球政治經濟系畢業，27歲的她是彰化縣永靖人，當年為拚研究所延畢，研究所放榜到入學空檔，找打工機會，意外加入魏明谷競選團隊，在選戰中激發能量，從此成了「助攻」的漂亮福星，縣長選舉結束後，又投入陳素月補選立委和立委選舉團隊，一路完勝。

戰役結束，劉珊伶成為立委陳素月的國會助理，在台北生活，喜歡自然的她說，讀的是政治科系，其實對政治蠻冷漠，還覺得以後一定不當「助理」，沒想到歷經選戰洗禮，激發內心熱血，成了對社會未來充滿憧憬的行動派，還放棄研究所學業。

劉珊伶漂亮又年輕，卻是高情商。她說，當初加入魏明谷團隊，選情不被看好，但她和一群學長、姊沒想過放棄，天天沒日沒夜，過程累積的革命情誼和成就感，讓她難忘，助選成了「不歸路」。

劉珊伶覺得魏明谷可算得上是「仁」字號人物，身在高位卻謙和，沒吼過任何人，無論壓力怎麼大，也沒見動怒過，堅持做對的事，這次她和團隊就主打「對就做，谷哥連任 ！GO AHEAD」，G是谷縮寫，也象徵拳頭緊握「骨力」和打拚，作為選戰口號。

(中國時報)

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